मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव कमल के चेहरे के साथ लड़ेगी.मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “कमल (भाजपा का चुनाव चिह्ल) हर भाजपा कार्यकर्ता का चेहरा है. भाजपा कमल के चेहरे के साथ चुनाव लड़ती है.”

न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी’ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान है और पार्टी परंपरागत तौर पर इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ती रही है. योगी आदित्यनाथ ने यह बात उनके और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर कही. हाल में केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के एक कार्यक्रम में कहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा इसका चुनाव निशान कमल है.

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विपक्ष पर अफवाह फैलाने के आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाते हुए कहा कि संविधान और आरक्षण को लेकर अफवाह फैलाने वाले और चुनाव के बाद 'खटाखट-खटाखट' का वादा करने वालों को अब प्रदेश की जनता ‘‘सफाचट-सफाचट’’ करने के लिए तैयार है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग करे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी. कांग्रेस और सपा के बीच शह-मात का खेल जारी है.पूरा कुनबा बिखरने वाला है, इसी भय से जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं.”

सपा के घोषणापत्र पर खड़े किए सवाल

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि जिनकी सरकार का वार्षिक बजट तीन लाख करोड़ रुपये था, वे चार लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर रहे हैं, आखिर इसके लिए धन कहां से लाएंगे?

मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की बात पर कहा, “हम भी चाहते हैं कि वह हमारी पिच पर आकर खेलें. जिस राम मंदिर आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, रामभक्तों पर गोलियां और लाठियां चलवाईं, आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं."

गोरखपुर की नौ सीटें जीतने पर पलटवार

अखिलेश यादव के गोरखपुर की सभी नौ विधानसभा सीट जीतने के दावे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, "बुलडोजर का स्टेयरिंग हर कोई नहीं संभाल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति और संकल्प चाहिए." उन्होंने कहा, “सपा सरकार में भी हम गोरखपुर में चुनाव जीतते थे और उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराते थे. वर्ष 2017, 2022 और 2024 में भी गोरखपुर में भाजपा ने सभी सीट पर जीत हासिल की.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस और सपा अपने दागदार अतीत को छिपाकर जनता को गुमराह नहीं कर सकतीं. इन लोगों ने नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को नष्ट किया और असीम संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश की क्षमता को बर्बाद किया. प्रदेश की जनता दोबारा ऐसी अराजकता स्वीकार नहीं करेगी.”

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