उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की कवायद शुरू कर दी है. इसी क्रम में देहरादून पहुंची स्क्रीनिंग कमेटी के दौरे का आज दूसरा दिन रहा. कमेटी की अध्यक्ष दीपा दासमुंशी और सदस्य पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से अलग-अलग मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया. पार्टी के सामने इस बार कई सीटों पर पुराने प्रत्याशियों और नए दावेदारों में से किसी एक को चुनने की बड़ी चुनौती है.

स्क्रीनिंग कमेटी को प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के बारे में जमीनी राय जुटानी है. इसके लिए सदस्य लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि टिकट तय करने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और सभी पहलुओं को परखने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के अनुसार, कमेटी हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समय दे रही है. उन्होंने कहा सर्वे रिपोर्ट के साथ-साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय को भी गंभीरता से सुना जा रहा है.

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'दावेदारों के जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद'

प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आगे की रूपरेखा स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी से फीडबैक मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से आवेदन आमंत्रित करेगी. इसके बाद कमेटी जिलों का दौरा कर वहां भी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगी.

पुराने बनाम नए - सबसे बड़ा सवाल

टिकट चयन में सबसे अहम सवाल यह रहेगा कि 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को फिर मौका दिया जाए या नए चेहरों को आगे लाया जाए? कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार होने से यह फैसला आसान नहीं होगा. करण माहरा ने यह भी स्वीकार किया है कि जहां एक से ज्यादा योग्य दावेदार होंगे, वहां निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण जरूर होगा. वहीं प्रीतम सिंह ने साफ किया कि आवेदन तो कई लोग करेंगे. हालांकि, प्राथमिकता उसी को मिलेगी, जो चुनाव मजबूती से लड़ने की स्थिति में होगा.

संतुलन साधने की चुनौती

कुल मिलाकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी को संगठन की राय, सर्वे रिपोर्ट, स्थानीय समीकरण और दावेदारों की मौजूदा स्थिति, इन सभी कसौटियों पर संतुलन बनाकर नाम तय करने होंगे. अब नजर इस पर रहेगी कि पार्टी टिकट चयन की इस प्रक्रिया को आगे किस तरह बढ़ाती है.

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