भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. दरअसल मोहम्मद शमी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में बीती रात मुलाकात की. शमी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें यह भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे में बड़ी जिम्मदारी मिल सकती है.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मोहम्मद शमी की नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात कराई. बीती रात दिल्ली में नितिन नबीन के दफ्तर में यह मुलाकात हुई. खबरें यह भी हैं कि मोहम्मद शमी बीजेपी के टिकट पर अमरोहा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. बता दें कि मोहम्मद शमी 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं अब राजनीति में किस्मत आजमाएंगे.

6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से कहा अलविदा

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस महीने 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया. शमी ने अपने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें हमेशा भारत के लिए खेलने का गर्व रहेगा. शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं सफेद जर्सी तो छोड़ रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब मेरा बस एक ही सपना था, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना. तब से लेकर अब तक, हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर वापसी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है."

36 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, "मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं रहा, बल्कि यह मेरी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा रहा है. आज, भारी मन और अनगिनत खूबसूरत यादों के साथ, मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर रहा हूं. अपने सभी साथियों, कोच, परिवार के सदस्यों और उन करोड़ों भारतीयों का दिल से शुक्रिया, जो इस सफर में मेरे साथ खड़े रहे और अच्छे-बुरे हर वक्त में मुझ पर भरोसा बनाए रखा."

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