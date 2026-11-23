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हनुमानगढ़ी में माथा टेक रामलला के दरबार पहुंचे CM योगी, देखें तस्वीरें
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे. यहां उन्होंने संकटमोचन हनुमान जी का दर्शन-पूजन किया. इसके बाद रामलला के दर्शन कर भगवान से प्रदेश के लिए खुशहाली मांगी.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया.
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Published at : 23 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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