इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन चरम पर है और दावतों में पनीर की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. इसी मौके का फायदा उठाकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में जुटे हैं. हालांकि, जनता की थाली में जहर न परोसा जाए, इसके लिए हापुड़ का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है. बीती रात विभाग की टीम ने सिंभावली क्षेत्र में करीब पौने दो लाख रुपये कीमत का मिलावटी पनीर नष्ट कराया है.

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बीती रात करीब थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम दतियाना में एक पनीर निर्माण इकाई पर औचक छापा मारा. छापेमारी में टीम को मौके पर बेहद गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित किया गया लगभग 7 क्विंटल पनीर बरामद हुआ. इसके साथ ही मौके से रिफाइंड के 4 टिन भी मिले, जिससे पनीर में मिलावट का संदेह और गहरा गया.

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खाद्य विभाग को मिली थी मिलावटी पनीर की सूचना

सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्राम दतियाना, थाना सिंभावली में मिलावटी पनीर बनाया जा रहा है. टीम के साथ मौके पर पहुंचने पर लगभग 7 क्विंटल पनीर अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा मिला और 4 टिन रिफाइंड भी बरामद हुए. संदेह के आधार पर पनीर और रिफाइंड का एक-एक नमूना भरा गया है, और जेसीबी बुलवाकर गड्ढा खुदवाकर करीब 1 लाख 75 हजार रुपये कीमत के पनीर को नष्ट करा दिया गया है.

7 क्विंटल मिलावटी पनीर कराया नष्ट

कार्रवाई के दौरान टीम ने जांच के लिए पनीर का एक और रिफाइंड का एक नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजा है. वहीं, शेष बचे लगभग 698 किलोग्राम संदिग्ध और अस्वास्थ्यकर पनीर को जेसीबी मशीन की मदद से गहरा गड्ढा खुदवाकर मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. नष्ट किए गए पनीर की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये बताई जा रही है. खाद्य विभाग ने इस अवैध पनीर निर्माण इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है.

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