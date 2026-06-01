सोनभद्र मर्डर मिस्ट्री सुलझी, अज्ञात हत्यारों की कहानी निकली झूठी, बेटा ही निकला पिता का कातिल

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSonbhadra News: मर्डर मिस्ट्री सुलझी, अज्ञात हत्यारों की कहानी निकली झूठी, बेटा ही निकला पिता का कातिल

Sonbhadra News: मर्डर मिस्ट्री सुलझी, अज्ञात हत्यारों की कहानी निकली झूठी, बेटा ही निकला पिता का कातिल

Sonbhadra News In Hindi: सोनभद्र में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला बेटा ही पिता की हत्या का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jun 2026 07:08 PM (IST)
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सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जिस बेटे ने अपने पिता की हत्या के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद कर लिए हैं.

मामला म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुण्डाडीह गांव का है. यहां 29 मई को राजदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती तौर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, तकनीकी जांच की और कई लोगों से पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनके आधार पर शक मृतक के बेटे रवि कुमार पर गया.

पूछताछ में खुला हत्या का राज

पुलिस ने जब रवि कुमार से गहन पूछताछ की तो उसने पूरा सच कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसके पिता के एक महिला से कथित अवैध संबंध थे, जिसको लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता था. इस बात से वह काफी नाराज रहता था और लंबे समय से मन में गुस्सा पाले हुए था.

इसी नाराजगी के चलते उसने अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले पूरी साजिश तैयार की और फिर घटना को अंजाम दिया.

जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन रवि कुमार अपने पिता को जमीन दिखाने के बहाने जंगल में ले गया. वहां एक सुनसान जगह पर उसने पहले गमछे की मदद से उन्हें गिराया. इसके बाद पत्थर से सिर पर कई वार किए. जब राजदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए तो आरोपी ने सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट दिया. इस तरह उसने बेहद बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर दी.

सबूत मिटाने की भी की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की. उसने अपने खून से सने कपड़ों को जलाकर नष्ट कर दिया और मामले को दूसरी दिशा देने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. लेकिन पुलिस की जांच में उसकी कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया.

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आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड, खून से सना पत्थर, मृतक की मोटरसाइकिल की चाबी और घटना के समय पहने गए कपड़ों की जली हुई राख बरामद कर ली है.

पुलिस ने आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है. वहीं इस हत्याकांड के सफल खुलासे को म्योरपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

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Published at : 01 Jun 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Sonbhadra News UP NEWS CRIME NEWS
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