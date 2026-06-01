सपा में शामिल होने वाली हैं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव? ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया सच

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कमर्शियल एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि सरकार जमाखोरी रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है, और यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.

वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं को अफवाह बताते हुए राजभर ने कहा कि अपर्णा यादव भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ लोग पोस्टरबाजी, कुछ ट्विटर चलाने और कुछ केवल माहौल खराब करने का काम करते हैं.

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा सीबीएसई पर लगाए आरोपों पर कहा कि सरकार राहुल गांधी के आदेशों पर काम नहीं करेगी. सरकार देश के हिट में फैसले लेती है. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ दौरे पर थे यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा है.

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अखिलेश यादव पर साधा निशाना

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "राजनीति जमीन पर उतरकर जनता के बीच रहने से होती है, न कि ए सी कमरों में बैठकर ट्विटर चलाने और शगूफे छोड़ने से. 45-46 डिग्री तापमान में कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच पसीना बहा रहे थे, जबकि अखिलेश यादव ए सी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे थे. दोपहर में उठकर ट्वीट करना और सप्ताह में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही उनकी राजनीति बनकर रह गई है.”

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कानून-व्यवस्था और एनकाउंटर पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद दिलाया. राजभर ने कहा कि सपा सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे और प्रदेश दंगों की आग में झुलस रहा था. आज अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष वोट बैंक खिसकने के डर से परेशान है.

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन में दिखी गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की आंतरिक खींचतान और तानाशाही ही उसके पतन का कारण बनेगी. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग प्रदर्शन इस बात का प्रमाण हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

अतरौलिया सीट पर सधा हुआ बयान

अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर निषाद पार्टी प्रमुख डॉ. संजय निषाद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि राजभर और निषाद समाज का वोट एक-दूसरे का पूरक है. उन्होंने कहा कि इस बार अतरौलिया में पिछड़े वर्ग का मजबूत प्रत्याशी उतारने की जरूरत है.

राहुल गांधी पर कटाक्ष

राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रक्रिया और परीक्षाओं की शुचिता पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं देते. क्योंकि राहुल गांधी हमेशा भारत की विरुद्ध रहते हैं. साथ ही मोदी सरकार को मजबूत बताते हुए कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ देश सेवा में लगी हुई है.

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