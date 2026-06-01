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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: अहिल्याबाई होल्कर जयंती शोभायात्रा में स्टंटबाजी पड़ी भारी, वीडियो वायरल होने पर 4 गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: अहिल्याबाई होल्कर जयंती शोभायात्रा में स्टंटबाजी पड़ी भारी, वीडियो वायरल होने पर 4 गिरफ्तार

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में माता अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दबंगई और स्टंटबाजी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में माता अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान कुछ युवकों की दबंगई और स्टंटबाजी भारी पड़ गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक चलती बाइकों पर खतरनाक स्टंट करते और हाथों में तलवारें लहराते दिखाई दिए. वीडियो का संज्ञान लेते हुए नई मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई तलवारें भी बरामद की हैं.

दरअसल, रविवार को जनपद में माता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई. इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई थी. शोभायात्रा के दौरान कुछ युवक मोटरसाइकिलों पर स्टंट करते नजर आए, जबकि कुछ युवक खुलेआम तलवारें और लाठी-डंडे लहराकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई.

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पुलिस ने चार युवकों को किया गिरफ्तार

माता अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान युवकों द्वारा स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. इस मामले में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने वीडियो की जांच कर चार युवकों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से तलवारें भी बरामद की हैं. पुलिस द्वारा इस मामले में पकड़े युवकों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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अपराधियों को पुलिस की सख्त चेतावनी

वहीं इस घटना पर पुलिस ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक आयोजनों में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. वायरल वीडियो के आधार पर अन्य युवकों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई ने संदेश दिया है कि आयोजन के नाम पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News
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