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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आप एनकाउंटर प्रदेश बना रहे हो', इमरान मसूद ने उठाए योगी सरकार पर सवाल, सपा ने भी BJP को घेरा

'आप एनकाउंटर प्रदेश बना रहे हो', इमरान मसूद ने उठाए योगी सरकार पर सवाल, सपा ने भी BJP को घेरा

UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में इस कोने से लेकर उस कोने तक कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Jun 2026 02:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में एक के बाद हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी हैं. जब तक एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर करोगे तब तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं आएगा. आप तो एनकाउंटर प्रदेश बना रहे हो. 

क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "यूपी में इस कोने से लेकर उस कोने तक कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है. एनकाउंटर प्रदेश बना रहे हो आप. लेकिन, एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर करोगे. 

जब-जब आप हर बात को इस चश्मे से देखोगे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं आएगा. अगर अपराध बढ़ रहा है तो अपराधी को बिना शिनाख्त के कि वो कौन है? अपराधी को अपराधी की नजर से देखकर खत्म करने का नजरिया होगा तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा. स्थिति आपके हाथ से बाहर जा रही है आप देख लीजिए, अगर अब भी आप आंखें मूंदकर बैठे हैं तो कुछ नहीं कर सकते. 

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क़ानून व्यवस्था की दुहाई चल रही थी ना तो अब क़ानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? अगर रंगदारी शुरू हो रही है प्रदेश के अंदर तो इससे ज्यादा दुखद क्या है? जिसका बेटा मरा है वो खुलकर कह रहा है कि मुझसे पैसे लिए. रंगदारी के चक्कर में मेरा बेटा मार दिया. राज्य में क़ानून का राज होना चाहिए." 

पेपर लीक को लेकर सपा ने भी साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, जिस तरह से एक 12वीं के छात्र को भाजपा के द्वारा पाकिस्तानी कहा गया, वो बहुत कष्टदायक है. 

एक बच्चा जो अभी 12वीं कक्षा में है, अपनी बात कह रहा है, सरकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है. जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन्हें इनाम दिया जा रहा है. बहुत से सवाल है जिन्हें लेकर अभ्यार्थियों में उनमें गुस्सा है. सपा और विपक्ष अपनी बात कह रहा है. 

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Published at : 01 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Imran Masood Yogi Adityanath UP News CONGRESS
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