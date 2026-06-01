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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027 में अखिलेश या मायावती किसके साथ जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? सामने आया बड़ा बयान

UP चुनाव 2027 में अखिलेश या मायावती किसके साथ जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? सामने आया बड़ा बयान

Chandrashekhar Azad News: चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. साथ ही उन्होंने मयावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर भी बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले बयाबाजी का दौर तेज होता जा रहा है, आजाद समाज पार्टी (कांसीराम) के संस्थापक और नगीना संसदीय सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. साथ ही उन्होंने मयावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर भी बड़ा बयान दिया है.

यूपी तक को दिए इंटरव्यू में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर कहा है कि मायावती परिस्थितियों को समझते हुए अपना आशीर्वाद आजद समाज पार्टी को देंगी. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, 'मायावती भले ही मुझे अपशब्द कह दें, मेरे ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी कर दें' मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है.

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'हमने अपने घर का दरवाजा बड़ा लगवाया है'

अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी या ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि "मैंने अपने घर बड़ा दरवाजा लगवाया है, ताकि किसी नेता को हमारे घर आने पर यह फील न हो कि मुझे गाड़ी से उतर कर जाना पड़ रहा है."

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समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर क्या कहा?

चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि समाजवादी पार्टी आपके साथ गठबंधन में आना चाहती तो आप कितनी सीटों की डिमांड करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के हम मेंमबर थोड़ी हैं, समाजवादी पार्टी को बात करनी होतो वह आजाद समाजवादी पार्टी के लीडर से बात कर लेंगे.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि, मैंने उनसे (समाजवादी पार्टी) एक सीट नगीना भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मांगी थी. उन्होंने कहा कि जिनका दिल इतना बड़ा नहीं है उनके लिए ज्यादा सोचना मेरा काम नहीं है. साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि, हम जाति दुश्मन नहीं हैं.

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Published at : 01 Jun 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP Politics UP NEWS
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