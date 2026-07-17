बागपत: उमस भरी गर्मी में बिजली कटने से बेहाल लोग, अधिकारियों पर बिफरे सांसद राजकुमार सांगवान

बागपत में भीषण गर्मी के बीच जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आ रही है. गांवों और शहरों में घंटों की कटौती, लो वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और जर्जर लाइनों से परेशान लोगों ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित जिला विद्युत समिति की बैठक में अधिकारियों के सामने जमकर नाराजगी जताई. कई जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने कहा कि उमस भरी गर्मी में बिजली की आंख-मिचौली से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की गई. बैठक में सबसे अधिक शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे फीडरों, लो वोल्टेज, बार-बार फुंक रहे ट्रांसफार्मरों, जर्जर पोलों और गलत बिजली बिलों को लेकर सामने आईं. सदस्यों ने कहा कि शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा है.

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सांसद ने बिजली अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में लंबी विद्युत लाइनें होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, वहां नए बिजली पोल लगाए जाएं. बिहारीपुर क्षेत्र की बिजली समस्या का स्थायी समाधान करने, जर्जर पोलों को तत्काल बदलने, निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति देने तथा मीटर और बिल संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

बिजली आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं- सांसद

इसके अलावा सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने बैठक में कहा कि भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान नहीं होना चाहिए और विभाग को फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ानी होगी.

अधिकारियों ने समाधान का दिलाया भरोसा

बैठक में अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, लेकिन लगातार बिगड़ रही बिजली व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी साफ दिखाई दी. अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि बैठक के निर्देश धरातल पर कितनी जल्दी उतरते हैं.

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