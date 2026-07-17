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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, आज लखनऊ समेत 37 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, आज लखनऊ समेत 37 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 37 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट दिया है. बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी हो सकती है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 17 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है. बीते कुछ दिनों से तीखी धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था लेकिन अब बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम हवा को खींच रहा जिससे  उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी दी है. 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी प्रदेश में एक्टिव हो रहा है. 

मौसम विभाग ने आज 17 जुलाई को लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट दिया है. जबकि  मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. हालांकि पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर सहारनपुर व आसपास के इलाकों में आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन यहां कोई ख़ास अलर्ट नहीं दिया गया है.  

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था लेकिन, आज मौसम बदल गया है. यहां सुबह से ही घने बादल आसमान में छाए हैं. दिनभर यहां बादलों का डेरा जमा रहेगा और कहीं-कहीं बारिश होगी. जिससे लोगों को राहत मिलेगी. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी पूरे दिन बादलों का दौर रहेगा और एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 

35 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कानपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, वाराणसी और चंदौली में आज गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी व आसपास के इलाकों में भी आज  कही-कही बारिश का दौर जारी रहेगा. इन जिलों में एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का अनुमान हैं लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है. यूपी में रविवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के दोनों संभागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश होगी. 22 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
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