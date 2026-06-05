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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में SIR 8 जून से होगा शुरू, घर-घर पहुंचेंगे BLO, पढ़ें पूरी डिटेल

उत्तराखंड में SIR 8 जून से होगा शुरू, घर-घर पहुंचेंगे BLO, पढ़ें पूरी डिटेल

Uttarakhand SIR News: उत्तराखंड में 8 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होगी. बीएलओ घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Jun 2026 10:45 PM (IST)
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उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत हो गई है. इसके तहत 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म उपलब्ध कराएंगे और उन्हें भरवाकर जमा भी करेंगे. इस दौरान सभी जानकारियां ऑनलाइन भी अपलोड की जाएंगी.

उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने शुक्रवार (5 जून) को बताया कि अगर किसी घर पर पहली बार बीएलओ को मतदाता नहीं मिलता है तो वह वहां दोबारा जाएगा. जरूरत पड़ने पर तीसरी बार भी घर का दौरा किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से छूट न जाए.

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निर्वाचन विभाग के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ का तीन चरणों में प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है. साथ ही गणना फार्मों की छपाई का काम भी शत-प्रतिशत पूरा हो गया है. यह पूरी प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर कराई जा रही है.

मोबाइल ऐप से भी भर सकेंगे फार्म

डॉ. जोगदण्डे ने बताया कि मतदाता चाहें तो निर्वाचन आयोग के ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी अपना गणना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं. फार्म भरने के बाद उसे ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. इससे लोगों को घर बैठे प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी.

निर्वाचन विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल 79 लाख 60 हजार 762 मतदाताओं को गणना फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे. विभाग का लक्ष्य है कि हर पात्र मतदाता तक यह फार्म पहुंचे और मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो सके.

जुलाई में मसौदा सूची, सितंबर में अंतिम प्रकाशन

निर्वाचन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच इनका निस्तारण किया जाएगा. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

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नए मतदाता भी करा सकेंगे नाम दर्ज

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म-6 भर सकता है. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के समय उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा.

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Published at : 05 Jun 2026 10:45 PM (IST)
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