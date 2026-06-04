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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बीजेपी की नई रणनीति, हर सांसद-मंत्री और विधायक 24 घंटे विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रवास

उत्तराखंड में बीजेपी की नई रणनीति, हर सांसद-मंत्री और विधायक 24 घंटे विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रवास

Uttarakhand News: बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि जब जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरेंगे, तो कार्यकर्ता भी प्रेरित होंगे और पार्टी की पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत होगी.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Jun 2026 12:24 PM (IST)
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उत्तराखंड में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सांसद, मंत्री और विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में 24 घंटे का प्रवास करेंगे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है.

बीजेपी की इस योजना के तहत जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास भी करना होगा. वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे. पार्टी का मानना है कि इस तरह के सीधे संपर्क से जनता के बीच विश्वास और संवाद दोनों मजबूत होंगे. इस रणनीति को लागू करने के पीछे बीजेपी का लक्ष्य यह भी है कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो और संगठनात्मक ढांचा और अधिक सक्रिय बने. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जब जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतरेंगे, तो कार्यकर्ता भी प्रेरित होंगे और पार्टी की पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत होगी.

इस दौरान जनप्रतिनिधियों को बूथ स्तर तक पहुंचने और स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. यदि कहीं कोई समस्या सामने आती है, तो उसे तत्काल संबंधित विभागों तक पहुंचाकर समाधान कराने की कोशिश की जाएगी.

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बीजेपी नेतृत्व का यह भी कहना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि इसे पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा. सभी जनप्रतिनिधियों से उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम का उद्देश्य सही तरीके से पूरा हो रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी की यह रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए काफी अहम मानी जा रही है. इससे पार्टी को जमीनी हकीकत समझने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी. साथ ही, विपक्ष के मुकाबले खुद को अधिक सक्रिय और जनसंपर्क में मजबूत दिखाने का अवसर भी मिलेगा.

कुल मिलाकर, बीजेपी का यह कदम संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस रणनीति का चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है.

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Published at : 04 Jun 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
BJP UTTARAKHAND NEWS
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