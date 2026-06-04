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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! भारी बारिश-ओलावृष्टि और 60 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! भारी बारिश-ओलावृष्टि और 60 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Uttarakhand Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है.भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए खराब मौसम की चेतावनी जारी की है.खास तौर पर पांच जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.इन इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है.साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं झोंकों में 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, जो पेड़ों, बिजली लाइनों और कमजोर संरचनाओं के लिए खतरा बन सकती हैं. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

इन जिलों में ओलावृष्टि-तेज बारिश की चेतावनी 

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 4 जून के साथ-साथ 5 जून को भी कई जिलों में मौसम खराब बना रहेगा.5 जून को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भी ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना है.पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के तीव्र दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

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राज्य के बाकी जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.इसका मतलब है कि वहां हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.कई शहरों में पहले ही हल्की बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

यात्रियों को पहाड़ पर रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह 

मौसम विभाग ने खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.भारी बारिश के कारण भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है.वहीं नदियों और बरसाती नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और ऊंची जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.किसानों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में अगले दो दिन मौसम काफी सक्रिय और खतरनाक रह सकता है.प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर हैं, जबकि लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

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Published at : 04 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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