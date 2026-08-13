'वंदेमातरम् के लिए इतने देर तक खड़ा रहना...' रामगोपाल यादव के बयान पर होगा विवाद?

संसद के मानसून सत्र में गुरूवार को अंतिम दिन दोनों सदनों पर वंदेमातरम् गाए जाने पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "इसे पहले भी सत्र में गाया जा चुका है. बात यह है कि दुनिया भर में राष्ट्रगान आम तौर पर लगभग एक मिनट का होता है. हर किसी को वंदे मातरम वैसे ही याद था जैसे इसे मूल रूप से गाया जाता था."



उन्होंने आगे कहा, "अब, शायद ही किसी को पूरा गीत याद हो. जब इसे गाया जाता है, तो 'अटेंशन' की मुद्रा में सख्ती से खड़ा होना पड़ता है. कई लोगों को इतनी देर तक 'अटेंशन' में खड़े रहने में मुश्किल होती है. अब जो किया जाना चाहिए वह यह है कि सभी को वंदे मातरम की प्रतियां बांटी जाएं, और भले ही नए वर्जन के बारे में कानून बनाया गया हो, लेकिन यह मूल वर्जन जितना सुंदर नहीं लगता."

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मानसून सत्र समाप्त

गुरूवार को वंदेमातरम् गीत के बाद संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी. पूरे सत्र में विपक्ष सरकार पर हमलावर और छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन पर गृह मंत्री का बयान और अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए अड़ा रहा. जिस कारण सदन ज्यादातर स्थगित ही रही. विपक्ष संसद के अंदर और बाहर लगातार इन दोनों मुद्दों पर हावी रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पूरे सत्र में सदन में नहीं आए, लेकिन आज आखिरी दिन शामिल हुए. जिसको लेकर विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है.

वंदेमातरम् के अपमान पर होगी सजा

राष्ट्रगान की तरह अब वंदेमातरम् को लेकर भी नया कानून बन गया है, जिसमें उसके अपमान पर सजा का प्रावधान रखा गया है. इसी को लेकर अब नई बहस शुरू हो चुकी है. रामगोपाल यादव ने भी इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसके बाद इस पर विवाद गहरा सकता है.

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