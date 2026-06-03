चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सख्त निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें यात्रा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. सीएम धामी ने कहा कि पहले चरण में राज्य में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे है. उन्होंने सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद के तरह प्रबंधन के निर्देश दिए हैं.

सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में कहा कि इस बार चार धाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. जिसकी वजह से कई तरह की चुनौतियां बढ़ी है. अधिक संख्या के कारण कुछ जगहों पर मुश्किलें आईं लेकिन, प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के समन्वय से यात्रा सुचारू रही.

चारधाम यात्रा को लेकर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून सीजन को देखते हुए चार धाम यात्रा की सुरक्षा, पेयजल, आवास, दर्शन व्यवस्था, परिवहन और हेली सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए. लैंडस्लाइड और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. होल्डिंग जोन, शौचालय और मूलभूत सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं. यात्रा मार्गों और श्रद्धालु संख्या की रोज मॉनिटरिंग होगी.

ज्यादा भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया में हो प्रबंध

सीएम धामी ने कहा कि किसी भी धाम या पड़ाव में निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रोकने प्रबंध हों. उन्होंने चारधाम यात्रा पर नकारात्मक वीडियो फैलाने वालों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से प्रदेश की छवि और सनातन आस्था को बदनाम कर रहे हैं, जबकि यात्रा से रोजगार-अजीविका को बड़ा सहारा मिला है.

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चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. सीएम ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए. यात्रा मार्ग पर ट्रकों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को केवल रात्रिकाल में ही अनुमति दी जाए और दिन में ऐसे वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहे.

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