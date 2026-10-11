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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस एयरपोर्ट में हुआ भ्रष्टाचार? बृजभूषण सिंह के विधायक बेटे ने CM योगी से की शिकायत

यूपी के इस एयरपोर्ट में हुआ भ्रष्टाचार? बृजभूषण सिंह के विधायक बेटे ने CM योगी से की शिकायत

बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने श्रावस्ती एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है. इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 11 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण ने श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर दो पन्नों की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है. इसमें कई बिन्दुओं पर सवाल उठाए गए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गयी है.

प्रतीक भूषण पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं. उन्होंने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

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निर्माण में घटिया सामग्री पर जताया दुःख 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई शिकायत के बारे में भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने बोलते हुए कहा,"मैंने अपने प्रदेश के मुखिया को वहां पर हो रही कमी के बारे में बताया है कि मेरे हाथ में एक जांच की रिपोर्ट लगी. जिसमें मैंने पढ़ा तो मुझे काफी दुख हुआ कि इतनी घटिया तरीके से वहां पर निर्माण किया गया है. आज उसमें सरिया निकलते दिखाई दे रही है, वहां पर ड्रेनेज की दिक्कत देख रहा हूं, प्लास्टर उखड़ रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो मैं खुल के लिखना भी नहीं चाह रहा था."

उन्होंने आगे कहा कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या लापरवाही. ये जांच के बाद निकल के आएगा और मैं मानता हूं कि मेरी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति पे चलती है, जिसमें इस तरह के खराब इंजीनियरिंग और भ्रष्टाचार को हम होने नहीं देना चाहते.

पीएम मोदी का बताया महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इसे पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताते हुए कहा, "ये प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसे बहुत प्यार से और बहुत इंतजार से स्थानीय लोगों ने इसका इंतजार किया है. ये एक sरणनीतिक बिंदु है देश के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है.मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्दी ही इस पे किसी ठोस निर्णय पे पहुँचेंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था कि लापरवाही और जो भी हुआ था उसको बख्शा नहीं जाएगा."

कार्रवाई का दावा किया गया 

उन्होंने आगे कहा कि  मैं चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स आयी है वो लोग पढ़ें र इस प्रकार के घटिया ठेकेदार और घटिया इंजीनियरिंग के जो कृत्य हैं,  इनके प्रति हम लोग थोड़ा और सेंसिटिव हो. अब हम बेहतर बुनियादी ढांचाऔरबेहतर क्वालिटी पे रहना चाहते हैं. हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैंने जब अपने मुखिया को रिपोर्ट किया तो मुझे आश्वासन मिला कि इसमें गंभीर कार्यवाही करेंगे.

प्रतीक भूषण ने कहा, "मेरी सरकार पे मुझे भरोसा है, मैंने इस आवाज को उठाया तो इस पे कार्रवाई भी होगी और आगे ऐसा ना हो कि ऐसे लोग काम करके निकल जाएं, ऐसे लोग जांच करके निकल जाएं, ये बच ना पावें इसीलिए मैं इसको दिया हूं मुख्यमंत्री को, ये इनको बच के नहीं जाने देंगे इस तरह के काम को."

आगे बोलते हुए कहा कि ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा हो और उसका रखरखाव भी अच्छे से हो, उसको बनाएं भी अच्छे से. ये हमारी सरकार की और भारत के सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी निभाता रहूंगा. मेरी सरकार इसको सपोर्ट करती है कि कहीं कमी रहे तो आवाज उठाए. हम लोग कानून बनाने वाले हैं  और कानून के रक्षक भी हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है, मुझे उम्मीद है इसपे गंभीर कार्यवाही हो जाएगी.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 11 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Prateek Bhushan Singh
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