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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Karwa Chauth 2026 Moon Time: यूपी में नोएडा-लखनऊ समेत इन शहरों में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानें सही समय

UP Karwa Chauth 2026 Moon Time: यूपी में नोएडा-लखनऊ समेत इन शहरों में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानें सही समय

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in UP: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, नोएडा और गोरखपुर सहित अन्य शहरों में चंद्रोदय के समय में अंतर हो सकता है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह से व्रत रखती हैं और शाम के समय पूरे विधि-विधान से पूजा और फिर रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का पारण करती हैं. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में चंद्रमा के निकलने के समय में अंतर हो सकता है.

करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, नोएडा और गोरखपुर सहित अन्य शहरों में चंद्रोदय के समय में अंतर हो सकता है. 29 अक्टूबर 2026 के लिए चंद्रोदय गणना के मुताबिक, लखनऊ में रात 8:06 बजे, कानपुर में रात 8:10 बजे, वाराणसी में - रात 8:02 बजे, प्रयागराज में- रात 8:06 बजे, गोरखपुर में -7:56 बजे, नोएडा में- रात 8:16 बजे चांद निकलने का अनुमान है.

अयोध्या और मथुरा में कब निकलेगा चांद

अयोध्या- रात 8:01 बजे
आगरा- रात 8:18 बजे
मथुरा- रात 8:18 बजे
मेरठ- रात 8:14 बजे
अलीगढ़- रात 8:15 बजे 
बरेली- रात 8:08 बजे
मुरादाबाद- रात 8:10 बजे
सहारनपुर- रात 8:11 बजे
मुजफ्फरनगर- रात 8:12 बजे 
फिरोजाबाद- रात 8:16 बजे 
झांसी- रात 8:20 बजे 

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पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता करवा चौथ का व्रत

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है. करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. इसके बाद रात को चंद्रमा के दर्शन-पूजन कर व्रत का पारण करती हैं.

क्या है करवा चौथ व्रत का धार्मिक महत्व?

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत की तरह ही करवा चौथ का व्रत करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है. साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन से सभी कष्ट और कलह दूर होते हैं. मान्यता है कि इस व्रत के समान अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Karwa Chauth Moon Time Karwa Chauth 2026 Karwa Chauth Moon Time In UP
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