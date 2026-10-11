'पहले अपना टिकट पक्का कराएं', अखिलेश यादव का CM योगी पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी पहुंचकर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री के चैलेंज और अयोध्या से जुड़े सवालों पर अखिलेश ने कहा कि अहंकारी लोग उनके पीडीए की ताकत के आगे टिक नहीं पाएंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री टिकट नहीं बांटते, उन्हें खुद टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है. अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अपना टिकट पक्का कराकर आएं.

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पवन की हवा में अहंकारी लोग उड़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन मुख्यमंत्री काला चश्मा लगाकर मुख्यमंत्री बन गए. अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में हारने जा रही है और सरकार को पीडीए से डर लग रहा है.

अखिलेश यादव अयोध्या नहीं तो जहूराबाद आ जाएं, OP राजभर ने दी चुनौती

'मुख्यमंत्री पहले अपना टिकट पक्का कराएं'

अयोध्या को लेकर सवाल और मुख्यमंत्री के चैलेंज पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री टिकट नहीं बांटते हैं. उन्हें भी टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को अपने टिकट का ही पता नहीं है, उन्हें दूसरों को चुनौती देने के बजाय पहले अपना टिकट पक्का कराकर आना चाहिए.

चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना

सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए. अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग बेईमान है, झूठ बोलता है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जाने वाली है, इसलिए घबराई हुई है. अखिलेश ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र-नौजवानों को तुरंत रिहा करने की मांग भी की.

जेपीएनआईसी को लेकर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस जगह को पैसों के भार से डुबा दिया गया और पैसे की खनक के आगे सेंटर को बेच दिया गया. उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का रास्ता दिखाया था और समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पर चलकर परिवर्तन लाएगी.

यूपी में पेंशनधारकों को योगी सरकार का तोहफा, मासिक पेंशन में बढ़ेगी

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके लोग हिटलर से सीखकर आए हैं. उन्होंने प्रदर्शन के दौरान एक बेटी के साथ हुए व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर तस्वीरें सही हैं, तो बीजेपी के लोगों का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आज की सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं करती और सब कुछ बेचने में लगी है.