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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपके मित्र को दुत्कार दिया' UP MLC चुनाव के बाद ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

'आपके मित्र को दुत्कार दिया' UP MLC चुनाव के बाद ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

ओपी राजभर ने सपा चीफ अखिलेश यादव को बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है. उनके इस निशाने को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीत चुकी है और 1 पर आगे है.  अब इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बधाई देते हुए सपा के सहयोगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजभर ने लिखा- अखिलेश जी, एमएलसी चुनाव के नतीजों में आपकी पार्टी के प्रदर्शन की आपको बहुत बधाई. वैसे ये बताइए, अपने मित्र राहुल जी को बधाई दिए या नहीं? यूपी में तो कांग्रेस वालों को प्रत्याशी भी नहीं मिला, जहां मिला वहां रिजल्ट में आया “ज़ीरो”. यहां तक की कांग्रेस शासित कर्नाटक में लोगों ने आपके मित्र को दुत्कार दिया. याद रखिएगा, कांग्रेस ख़ुद को आपका बड़ा भाई मानता है.

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राजभर ने लिखा कि 403 में से 200 से ज़्यादा उन्हें चाहिए. जब कांग्रेस वाले आपसे सीटें मांगें तो “ज़ीरो” तो याद दिला ही दीजिएगा, साथ ही पूछियेगा कि एमएलसी चुनाव में कोई कांग्रेस वाला सपा के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए एक दिन भी खड़ा हुआ? पूछियेगा कांग्रेस से कि ये कैसा भाईचारा कि आप चुनाव लड़ रहे और आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा होने नहीं आया.

सुभासपा चीफ ने लिखा कि  यानी हिस्सा चाहिए “आधा” और समर्थन देंगे “ज़ीरो”. बड़ी नाइंसाफी है महाराज. भाईचारा मुबारक! जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
OP Rajbhar Akhilesh Yadav Up News Up Politics UP MLC Election 2026
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