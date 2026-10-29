'आपके मित्र को दुत्कार दिया' UP MLC चुनाव के बाद ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीत चुकी है और 1 पर आगे है. अब इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बधाई देते हुए सपा के सहयोगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजभर ने लिखा- अखिलेश जी, एमएलसी चुनाव के नतीजों में आपकी पार्टी के प्रदर्शन की आपको बहुत बधाई. वैसे ये बताइए, अपने मित्र राहुल जी को बधाई दिए या नहीं? यूपी में तो कांग्रेस वालों को प्रत्याशी भी नहीं मिला, जहां मिला वहां रिजल्ट में आया “ज़ीरो”. यहां तक की कांग्रेस शासित कर्नाटक में लोगों ने आपके मित्र को दुत्कार दिया. याद रखिएगा, कांग्रेस ख़ुद को आपका बड़ा भाई मानता है.

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राजभर ने लिखा कि 403 में से 200 से ज़्यादा उन्हें चाहिए. जब कांग्रेस वाले आपसे सीटें मांगें तो “ज़ीरो” तो याद दिला ही दीजिएगा, साथ ही पूछियेगा कि एमएलसी चुनाव में कोई कांग्रेस वाला सपा के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए एक दिन भी खड़ा हुआ? पूछियेगा कांग्रेस से कि ये कैसा भाईचारा कि आप चुनाव लड़ रहे और आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा होने नहीं आया.

सुभासपा चीफ ने लिखा कि यानी हिस्सा चाहिए “आधा” और समर्थन देंगे “ज़ीरो”. बड़ी नाइंसाफी है महाराज. भाईचारा मुबारक! जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव.