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रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें
रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित की गई ये खास राखी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को खास राखी अर्पित की गई
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Published at : 28 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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