रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें

भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला पर्व रक्षाबंधन आज (शुक्रवार 28 अगस्त) को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है . पारंपरिक शहर काशी में भी इसको लेकर एक अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा है.