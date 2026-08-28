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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें

रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें

रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित की गई ये खास राखी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 28 Aug 2026 03:45 PM (IST)
रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित की गई ये खास राखी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को खास राखी अर्पित की गई

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भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला पर्व रक्षाबंधन आज (शुक्रवार 28 अगस्त) को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है . पारंपरिक शहर काशी में भी इसको लेकर एक अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा है.
भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला पर्व रक्षाबंधन आज (शुक्रवार 28 अगस्त) को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है . पारंपरिक शहर काशी में भी इसको लेकर एक अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा है.
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वहीं वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी रक्षाबंधन पर्व पर मन को मोह लेने वाली तस्वीर देखने को मिली, जब भगवान विश्वनाथ को मंगलाआरती के बाद से ही आकर्षक राखी समर्पित की जा रही है.
वहीं वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी रक्षाबंधन पर्व पर मन को मोह लेने वाली तस्वीर देखने को मिली, जब भगवान विश्वनाथ को मंगलाआरती के बाद से ही आकर्षक राखी समर्पित की जा रही है.
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भारत की रक्षा, समृद्धि और कल्याण की मनोकामना के साथ भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग, ओम, फूल और स्वास्तिक आकृति की बनी राखी अर्पित की जा रही है.
भारत की रक्षा, समृद्धि और कल्याण की मनोकामना के साथ भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग, ओम, फूल और स्वास्तिक आकृति की बनी राखी अर्पित की जा रही है.
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काशी विश्वनाथ मंदिर से आई यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोग भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी अपार आस्था को प्रकट करते नजर आ रहे हैं.
काशी विश्वनाथ मंदिर से आई यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोग भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी अपार आस्था को प्रकट करते नजर आ रहे हैं.
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भाई बहन के इस त्योहार पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित की गई ये खास राखी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
भाई बहन के इस त्योहार पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित की गई ये खास राखी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
Published at : 28 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
VARANASI NEWS Raksha Bhandhan 2026

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