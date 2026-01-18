यूपी: शामली में पुलिस की वर्दी पहनकर 25 हजार की ठगी, होमगार्ड समेत दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी की एक घटना का सफल अनावरण किया है. पुलिस ने वादी से 25 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से ठगी की पूरी रकम और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.

आरोपियों ने पुलिस की वर्दी में पहनकर पीड़ित को धमकाकर घटना को अंजाम दिया. घटना में शामिल एक आरोपी होमगार्ड के रूप में तैनात है, उसके खिलाफ पहले भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों और किन वारदातों को अंजाम दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार यह मामला 11 जनवरी 2026 का है, जब कोतवाली शामली क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाना रोड निवासी वादी के घर दो व्यक्ति पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे. खुद को चेकिंग ड्यूटी पर तैनात बताकर आरोपियों ने पहले 5 हजार रुपये की मांग की और बाद में घर में रखे कुल 25 हजार रुपये ठग लिए. ठगी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर थाना कोतवाली शामली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देश पर जांच शुरू कर दी थी.

होमगार्ड और साथी गिरफ्तार

सीओ सिटी अपेक्षा निंबोडिया का कहना है कि एक व्यक्ति की तहरीर पर 11 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें की बाइक सवार दो युवकों के द्वारा उसके साथ ₹25000 की ठगी की गई थी और ठगी करने वालों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में एक होमगार्ड सोनू व उसके सहयोगी विपिन को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से ठगी किए गई पूरी रकम 25000 बरामद कर ली है.

होमगार्ड पर पहले भी दर्ज हैं मामले

आरोपी होमगार्ड सोनू के विरुद्ध पूर्व में भी दो मुकदमे दर्ज हैं और वह पूर्व में भी वर्दी पहनकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है. पुलिस ने उनके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है, पुलिस ने आरोपी होमगार्ड सोनू उसके सहयोगी विपिन को जेल भेज दिया है.