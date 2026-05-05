हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंबेडकरनगर में संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, सपा चीफ को बताया 'बेईमान'

अंबेडकरनगर में संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, सपा चीफ को बताया 'बेईमान'

Ambedkar Nagar News: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अंबेडकरनगर में शिक्षामित्र सम्मान एवं मानदेय वितरण कार्यक्रम में सपा समेत विपक्ष पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को बेईमान बताया है.

By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 May 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

अंबेडकरनगर में शिक्षामित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव को बेईमान तक बता दिया. तीन राज्यों में बीजेपी को मिली विजय पर उन्होंने कहा कि जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है.

अंबेडकरनगर के लोहिया भवन में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जहां हस्ताक्षर करने की जरूरत थी, वहां विरोध किया और अब बाहर आकर आरक्षण की बात कर रहे हैं.

'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा

संजय निषाद ने सपा पर लगाया आरोप

संजय निषाद ने आरोप लगाया कि सपा सिर्फ अपने परिवार तक ही सत्ता सीमित रखना चाहती है, जबकि महिलाओं को आधी आबादी के हिसाब से पूरा अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. 

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर क्या बोले संजय निषाद?

पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि विकास सिर्फ डबल इंजन की सरकार में ही संभव है. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में फर्जी वोटरों पर कार्रवाई की गई और गुंडागर्दी पर रोक लगाकर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए गए. बंगाल में दबंग लोगों को अपंग बना रहे थे. 

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया. सुरक्षा बलों के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि सुरक्षा बलों ने जनता को सुरक्षा प्रदान किया. अंबेडकरनगर के इस कार्यक्रम में जहां शिक्षामित्रों को मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी गई. वहीं मंच से सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली.

यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Ambedkar Nagar News BJP Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंबेडकरनगर में संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, सपा चीफ को बताया 'बेईमान'
अंबेडकरनगर में संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, सपा चीफ को बताया 'बेईमान'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों का रेस्क्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज
यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग
उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
जनरल नॉलेज
Oldest MLA Bengal: इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget