अंबेडकरनगर में संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, सपा चीफ को बताया 'बेईमान'

अंबेडकरनगर में शिक्षामित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव को बेईमान तक बता दिया. तीन राज्यों में बीजेपी को मिली विजय पर उन्होंने कहा कि जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है.

अंबेडकरनगर के लोहिया भवन में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जहां हस्ताक्षर करने की जरूरत थी, वहां विरोध किया और अब बाहर आकर आरक्षण की बात कर रहे हैं.

'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा

संजय निषाद ने सपा पर लगाया आरोप

संजय निषाद ने आरोप लगाया कि सपा सिर्फ अपने परिवार तक ही सत्ता सीमित रखना चाहती है, जबकि महिलाओं को आधी आबादी के हिसाब से पूरा अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर क्या बोले संजय निषाद?

पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि विकास सिर्फ डबल इंजन की सरकार में ही संभव है. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में फर्जी वोटरों पर कार्रवाई की गई और गुंडागर्दी पर रोक लगाकर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए गए. बंगाल में दबंग लोगों को अपंग बना रहे थे.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया. सुरक्षा बलों के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि सुरक्षा बलों ने जनता को सुरक्षा प्रदान किया. अंबेडकरनगर के इस कार्यक्रम में जहां शिक्षामित्रों को मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी गई. वहीं मंच से सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली.

यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज