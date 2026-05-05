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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा

'अखिलेश यादव आज आना चाहते थे, मैंने रोक दिया' कोलकाता में प्रेस वार्ता के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा

Mamata Banerjee On Akhilesh Yadav: बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव कल कोलकाता आ सकते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 May 2026 05:52 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया है.  कोलकाता में एक प्रेस वार्ता के दौरान टीएमसी नेता ने कहा कि अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आएं. तो, वह कल आएंगे. एक-एक करके सब आएंगे. मेरा लक्ष्य बहुत साफ़ है. मैं INDIA गठबंधन को मज़बूत करूंगी.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने उनसे फोन पर बात की. उन्होंने बताया कि INDIA गठबंधन के सभी नेताओं ने पूरा समर्थन जताया है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की एकजुटता और मजबूत होगी.

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इससे पहले सपा चीफ ने भी बंगाल चुनाव के परिणाम को फरेबी बताया था. सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा था कि हर फ़रेबी फ़तह की एक मियाद होती है ये बात ही ‘सच्चाई की बुनियाद’ होती है.

जनमत की खुली लूट कैसे हुई सब जानते हैं- अखिलेश

अखिलेश ने ममता बनर्जी का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर ही लिखा था कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे. देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर ‘काला दिन’ है. आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित. 

उन्होंने लिखा था कि चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थीं. फिर इसी निंदनीय मॉडल को फ़र्रुख़ाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था.

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सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है. घोर, घोर, घोर निंदनीय!!!

Published at : 05 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Mamata Banerjee West Bengal News Akhilesh Yadav Up News Tmc
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