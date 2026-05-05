हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Assembly Election: यूपी की इन 49 सीटों पर टिकी सपा-बीजेपी की नजर, 2027 में बदल सकता है सियासी समीकरण

UP Assembly Election: यूपी की इन 49 सीटों पर टिकी सपा-बीजेपी की नजर, 2027 में बदल सकता है सियासी समीकरण

UP Assembly Election 2027: बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. राज्य में कई ऐसी सीटें है जो आगामी चुनाव में कई मायनों में अहम हो सकती हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 May 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सबकी नजरें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर टिक गई हैं. बंगाल की जीत के बाद जहां बीजेपी का उत्साह हाई है वहीं बदले समीकरणों से समाजवादी पार्टी की चुनौतियों बढ़ती दिख रही है. जिसके बाद दोनों दलों ने नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. दोनों दलों की नजरें राज्य की 49 सीटों पर टिक गई है. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस क्रम में दोनों दलों की नजर राज्य की 49 सीटों ऐसी सीटों पर जा टिकी है जहां 2022 के चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था. जो भी दल इन्हें साधने में कामयाब हो जाता है उसकी जीत निश्चित हैं. 

दरअसल साल 2022 विधानसभा चुनाव में राज्य की 49 ऐसी सीटें रही जहां जीत और हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम था. ऐसे में जो भी राजनीतिक दल यहां के सियासी और सामाजिक समीकरणों का मैनेजमेंट कर पाता है वो चुनाव परिणामों को बदल सकता है. ये बात बीजेपी और सपा दोनों ही समझती है.  

यूपी की इन 49 सीटों पर बीजेपी-सपा की नज़र

- बहराइच सदर सीट पर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल ने सिर्फ 407 वोट से जीत हासिल की. 
- लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट पर बीजेपी ने 4871 वोट से जीत हासिल की. 
- छिबरामऊ में सपा के अरविंद सिंह यादव जीते उन्होंने बीजेपी की अर्चना पांडेय को 1118 वोट से मात दी. 
- इटावा में सरिता भदौरिया ने सपा को 3981 वोट से मात दी. 
- अलीगंज में सपा के रमेश्वर सिंह यादव 3929 वोटों से हारे और बीजेपी के सत्यपाल सिंह राठौर जीत गए. 
- औराई सीट से बीजेपी के दीनानाथ भास्कर सपा को 1647 वोटों से हराकर जीतें
- मऊ की मधुबन सीट पर 293 वोट का जीत हाल में अंतर रहा. इसी तरह चित्रकूट की मानिकपुर सीट पर 1107 वोट, जौनपुर की मड़ियाहूं सीट पर 1810 वोट, फरीदपुर में 292 वोट, जलालाबाद में 457 वोट, बिंदकी में 379 वोट, कटरा में 357 वोट से जीत-हार तय हुई. 

इनके अलावा मुरादाबाद नगर सीट पर 782 वोट, नकुड़ से 315 वोट, फूलपुर से 2732 वोट, सलोन से 211 वोट, शाहगंज से 719 वोट, श्रावस्ती से 1349 वोट, सीतापुर में 125 वोट, सुल्तानपुर में 1009 वोट और तिरवा से 460 वोट के अंतर से जीत-हार तय हुई.

Bhabanipur Result 2026: ममता बनर्जी ने लगाया पीटने का आरोप, अखिलेश यादव बोले, 'सब जानते हैं क्या हुआ है...'

इन सीटों पर जीत-हार का अंतर बेहद कम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच काफी क़रीब की टक्कर देखने को मिली थी. इनमें बारौत, नहटौर बिजनौर, चांदपुर, रामनगर, इसौली में भी काफी अंतर से जीत दर्ज हुई. बस्ती सदर, भदोही, बिसौली, दिबियापुर, डुमरियागंज, गाजीपुर, जसरणा, किठौर, मेजा, पटियाली, फरेंदा, रानीगंज, सरेनी और जैदपुर सीटों पर भी मुकाबला बेहद कांटे का रहा. इन सीटों पर जीत का अंतर 150 से 850 वोटों के अंतर ने हार-जीत तय की. 

प्रयागराज की हंडिया सीट, जालौन की कालपी सीट और रायबरेली की बछरावां विधानसभा सीट पर दोनों दलों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, इन सीटों पर भी 100-400 वोटों तक का अंतर देखा गया. 

तमिलनाडु में MK स्टालिन की हार पर राजा भैया का बड़ा निशाना- 'सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले...'

Published at : 05 May 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Election: यूपी की इन 49 सीटों पर टिकी सपा-बीजेपी की नजर, 2027 में बदल सकता है सियासी समीकरण
यूपी की इन 49 सीटों पर टिकी सपा-बीजेपी की नजर, 2027 में बदल सकता है सियासी समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: बैठक में बिना तैयारी आए अफसरों पर फूटा CM धामी का गुस्सा, कहा- ये बर्दाश्त नहीं होगा
उत्तराखंड: बैठक में बिना तैयारी आए अफसरों पर फूटा CM धामी का गुस्सा, कहा- ये बर्दाश्त नहीं होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: घरेलू विवाद में पति ने पत्नी का गला रेता, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार
हापुड़: घरेलू विवाद में पति ने पत्नी का गला रेता, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सपा चीफ ने क्यों नहीं किया प्रचार? अखिलेश यादव के करीबी ने बताई वजह
बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सपा चीफ ने क्यों नहीं किया प्रचार? अखिलेश यादव के करीबी ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बॉलीवुड
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा
आईपीएल 2026
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
शिक्षा
UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget