यूपी की इन 49 सीटों पर टिकी सपा-बीजेपी की नजर, 2027 में बदल सकता है सियासी समीकरण

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सबकी नजरें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर टिक गई हैं. बंगाल की जीत के बाद जहां बीजेपी का उत्साह हाई है वहीं बदले समीकरणों से समाजवादी पार्टी की चुनौतियों बढ़ती दिख रही है. जिसके बाद दोनों दलों ने नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. दोनों दलों की नजरें राज्य की 49 सीटों पर टिक गई है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस क्रम में दोनों दलों की नजर राज्य की 49 सीटों ऐसी सीटों पर जा टिकी है जहां 2022 के चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था. जो भी दल इन्हें साधने में कामयाब हो जाता है उसकी जीत निश्चित हैं.

दरअसल साल 2022 विधानसभा चुनाव में राज्य की 49 ऐसी सीटें रही जहां जीत और हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम था. ऐसे में जो भी राजनीतिक दल यहां के सियासी और सामाजिक समीकरणों का मैनेजमेंट कर पाता है वो चुनाव परिणामों को बदल सकता है. ये बात बीजेपी और सपा दोनों ही समझती है.

यूपी की इन 49 सीटों पर बीजेपी-सपा की नज़र

- बहराइच सदर सीट पर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल ने सिर्फ 407 वोट से जीत हासिल की.

- लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट पर बीजेपी ने 4871 वोट से जीत हासिल की.

- छिबरामऊ में सपा के अरविंद सिंह यादव जीते उन्होंने बीजेपी की अर्चना पांडेय को 1118 वोट से मात दी.

- इटावा में सरिता भदौरिया ने सपा को 3981 वोट से मात दी.

- अलीगंज में सपा के रमेश्वर सिंह यादव 3929 वोटों से हारे और बीजेपी के सत्यपाल सिंह राठौर जीत गए.

- औराई सीट से बीजेपी के दीनानाथ भास्कर सपा को 1647 वोटों से हराकर जीतें

- मऊ की मधुबन सीट पर 293 वोट का जीत हाल में अंतर रहा. इसी तरह चित्रकूट की मानिकपुर सीट पर 1107 वोट, जौनपुर की मड़ियाहूं सीट पर 1810 वोट, फरीदपुर में 292 वोट, जलालाबाद में 457 वोट, बिंदकी में 379 वोट, कटरा में 357 वोट से जीत-हार तय हुई.

इनके अलावा मुरादाबाद नगर सीट पर 782 वोट, नकुड़ से 315 वोट, फूलपुर से 2732 वोट, सलोन से 211 वोट, शाहगंज से 719 वोट, श्रावस्ती से 1349 वोट, सीतापुर में 125 वोट, सुल्तानपुर में 1009 वोट और तिरवा से 460 वोट के अंतर से जीत-हार तय हुई.

Bhabanipur Result 2026: ममता बनर्जी ने लगाया पीटने का आरोप, अखिलेश यादव बोले, 'सब जानते हैं क्या हुआ है...'

इन सीटों पर जीत-हार का अंतर बेहद कम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच काफी क़रीब की टक्कर देखने को मिली थी. इनमें बारौत, नहटौर बिजनौर, चांदपुर, रामनगर, इसौली में भी काफी अंतर से जीत दर्ज हुई. बस्ती सदर, भदोही, बिसौली, दिबियापुर, डुमरियागंज, गाजीपुर, जसरणा, किठौर, मेजा, पटियाली, फरेंदा, रानीगंज, सरेनी और जैदपुर सीटों पर भी मुकाबला बेहद कांटे का रहा. इन सीटों पर जीत का अंतर 150 से 850 वोटों के अंतर ने हार-जीत तय की.

प्रयागराज की हंडिया सीट, जालौन की कालपी सीट और रायबरेली की बछरावां विधानसभा सीट पर दोनों दलों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, इन सीटों पर भी 100-400 वोटों तक का अंतर देखा गया.

तमिलनाडु में MK स्टालिन की हार पर राजा भैया का बड़ा निशाना- 'सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले...'