यूपी के मंत्री के गार्ड पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, वाराणसी में केस दर्ज

उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गार्ड पर महिला ने शादी झांसा देकर रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में महिला ने वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इस खबर ने राजनीतिक हल्कों में नई बहस छेड़ दी है.

दरअसल, महिला ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सुरक्षा में तैनात गनर प्रशांत राय पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर प्रशांत ने सालों से उसका शोषण करके उसको धोखा दिया है. इसके अलावा महिला ने जबरन गर्भपात करने का भी आरोप लगाया.

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शादी का झांसा देकर रेप और गर्भपात कराने का आरोप

प्राप्त शिकायत के अनुसार, सिपाही प्रशांत राय सालों से उसका यौन शोषण कर रहा था, शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया. इसके अलावा गर्भवती होने पर मिर्जापुर स्थित एक अस्पताल में उसका गर्भपात भी कराया. इससे जुड़ा हुआ सबूत भी महिला ने पुलिस के समक्ष पेश किया है. जिसके बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष से पूछताछ कर मुकदमा पंजीकृत किया है. बताया कि वाराणसी के पहड़ियां स्थित एक मकान में दोनों एक साथ रहते थे, जबकि पीड़ित महिला अजगरा की रहने वाली है.

मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गनर पर आरोप

पीड़ित महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह भी जानकारी सामने आई कि प्रशांत राय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के सुरक्षाकर्मी के रूप में भी तैनात था. वाराणसी पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है, इसके अलावा उन्हें हिरासत में भी ले लिया है.

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