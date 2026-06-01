'धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी...ये महाभारत की धरती', बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह महाभारत की धरती है और महाभारत का संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जबकि जो स्वार्थवश धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1946-48 के दौरान पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता के कारण हजारों हिंदू और सिख परिवारों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति और घर-बार छोड़ने पड़े. उन्होंने कहा कि दशकों बाद अब इन विस्थापित परिवारों की चौथी पीढ़ी को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सीएम योगी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में माता के समान पूजनीय है और इसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि गो-हत्या को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रदेश में इसके खिलाफ सख्त कानून लागू हैं.

सीएम योगी ने गंगा और गौ माता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में दोनों को माता का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए. सीएम योगी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का भी जिक्र किया.

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ होने वाली घटनाओं पर कुछ धार्मिक नेताओं की ओर से आवाज नहीं उठाई जाती. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान के मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए.

वहीं प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, छुरेबाजी या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में बिना जाति और धर्म के भेदभाव के विकास योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है.

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