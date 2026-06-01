हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी...ये महाभारत की धरती', बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान

'धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी...ये महाभारत की धरती', बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1946-48 के दौरान पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता के कारण हजारों हिंदू और सिख परिवारों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति और घर-बार छोड़ने पड़े.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह महाभारत की धरती है और महाभारत का संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जबकि जो स्वार्थवश धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1946-48 के दौरान पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता के कारण हजारों हिंदू और सिख परिवारों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति और घर-बार छोड़ने पड़े. उन्होंने कहा कि दशकों बाद अब इन विस्थापित परिवारों की चौथी पीढ़ी को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सीएम योगी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में माता के समान पूजनीय है और इसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि गो-हत्या को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रदेश में इसके खिलाफ सख्त कानून लागू हैं.

सीएम योगी ने गंगा और गौ माता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में दोनों को माता का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए. सीएम योगी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का भी जिक्र किया.

सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ होने वाली घटनाओं पर कुछ धार्मिक नेताओं की ओर से आवाज नहीं उठाई जाती. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान के मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए.

वहीं प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, छुरेबाजी या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में बिना जाति और धर्म के भेदभाव के विकास योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है.

तमिलनाडु में BJP छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं अन्नामलाई? BJP सांसद ने बताई सच्चाई

Published at : 01 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी...ये महाभारत की धरती', बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान
'धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन जरूरी...ये महाभारत की धरती', बिजनौर में CM योगी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में BJP छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं अन्नामलाई? BJP सांसद ने बताई सच्चाई
तमिलनाडु में BJP छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं अन्नामलाई? BJP सांसद ने बताई सच्चाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने ‘मन की बात’ में की बस्ती के युवाओं की तारीफ, 60 दिन की मेहनत से पुनर्जीवित हुई पौराणिक मनोरमा नदी
PM मोदी ने ‘मन की बात’ में की बस्ती के युवाओं की तारीफ, 60 दिन की मेहनत से पुनर्जीवित हुई पौराणिक मनोरमा नदी
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
बिहार
राबड़ी आवास छोड़िए, अब CM के बंगले पर सियासत शुरू, RJD बोली- 'सम्राट चौधरी ने…'
राबड़ी आवास छोड़िए, अब CM के बंगले पर सियासत शुरू, RJD बोली- 'सम्राट चौधरी ने…'
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार के बयान से कुमार विश्वास गदगद, विरोधियों को सुनाई खरी-खोटी
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget