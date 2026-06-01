तमिलनाडु में BJP छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं अन्नामलाई? BJP सांसद ने बताई सच्चाई

तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. दावा है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं इसके साथ ही वो एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं. जिसके बाद इन खबरों पर सियासी हलचल तेज हो गई हैं. इन तमाम कयासों पर बीजेपी सांसद दिनेश कुमार शर्मा ने जवाब दिया है.

राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने की खबरों को एक सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि "सोशल मीडिया की सारी बातें सही हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता. अभी वर्तमान में अन्नामलाई जी बीजेपी के साथ जुड़े हैं और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी उपयोगिता है."

कपिल सिब्बल के रवैये पर भी उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि वो जिस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं उससे उन्हें शर्मा आती है. अगर उन्हें भारत में रहने में शर्म आती है तो उनके लिए पाकिस्तान से अच्छा स्वर्ग नहीं होगा.

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दिनेश शर्मा ने कहा "कपिल सिब्बल राज्यसभा में है, हमको तो इस बात पर शर्म आती है. वो जब आते हैं अंदर तो जैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है कि माननीय सांसदों की क्रिया होती है कि वो पीठ को अभिवादन करेंगे. न वो कभी पीठ को अभिवादन करते हैं न ही वो कभी इस तरीके से आते हैं कि वो थोड़ी देर बैठे. जब उनका प्रश्न लगा होगा या उनको कुछ बोलना होगा तब वो आते हैं और बोलते ही चले जाते हैं.

राज्यसभा में व्यवहार को लेकर घेरा

जब उनका सत्र होता है उनकी सबसे ज्यादा अनुपस्थिति होती है कि वो लोग हाजिरी लगाकर चले जाते हैं. ऐसे अव्यवहारिक सांसद, ऐसा अव्यवहारिक वकील जो केवल आतंकियों और भ्रष्टाचारियों की वकालत के लिए मशहूर है, मैं समझता हूं को वो विधिक प्रक्रिया की जो शुचिता और पारदर्शिता होती है उसे भी नष्ट करते हैं.

उनको अगर भारत में रहने में शर्म है तो मुझे लगता है कि उनके लिए पाकिस्तान से अच्छा स्वर्ग नहीं होगा. वो अपना रास्ता ले सकते हैं."

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