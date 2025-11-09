संभल: '...तो आज हमारी हालत यह न होती', पाकिस्तान को लेकर सपा विधायक ने कह दी ये बड़ी बात

उत्तर प्रदेश के संभल सदर सीट से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने पाकिस्तान के अलग देश बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान मांग लिया, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार था वह हिंदुस्तान में रहे और जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार था वह पाकिस्तान चले गए.

इकबाल महमूद ने आगे कहा कि हम तो उसं दिन को कोसते हैं आज हमारी हालत यह न होती, अगर पाकिस्तान ना बना होता. पाकिस्तान अगर ना बना होता तो आज मुसलमानों की हालत यह न होती.

मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर क्या बोले विधायक?

इकबाल महमूद ने बताया कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या भी बराबर की हो जाती. मुस्लिम भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते प्रजातंत्र में यह सोच लेना कि फलां ना बने, फलां ना बने यह तो वोटर तय करता है कि कौन क्या बनेगा.

जोहरान ममदानी के मेयर बनने के विरोध पर क्या कहा?

सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को लेकर कहा कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वे उन्हें हटा लेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे देश का रहने वाला है, क्या इससे देश का सम्मान नहीं बढ़ा. हिंदुस्तान का रहने वाला और अमेरिका में मेयर बन गया. जहां एक प्रतिशत से भी कम मुसलमानो की आबादी है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के विरुद्ध वह मेयर बना उसमें कुछ ना कुछ तो होगा न, हिंदुस्तान वाले 2017 के बाद में हमारी जो काबिलियत है उसको वह इस्तेमाल नहीं कर रहे. मुसलमानों ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है.

इकबाल महमूद ने विरोध कर रहे लोगों से कहा कि जो ममदानी का विरोध कर रहे हैं, वे अंधे हैं, उनके पास अक्ल नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की फिक्र करनी चाहिए और हमारे यहां जितने भी योग्य लोग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए. हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए. देश के बेहतर के लिए हमें एक रहना चाहिए.

विधायक ने गिनाई मुसलमानों की ताकत

इकबाल महमूद ने मुसलमानों का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते थे. उनके अंदर काबिलियत थी. विग कमांडर सोफिया कुरैशी ने नाम कमाया, वीर अब्दुल हमीद ने नाम कमाया. हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, अगर उनका आप उपयोग नहीं कर रहे तो उसका आप खुद नुकसान कर रहे हैं.

ममदानी के मेयर बनने के बाद अमेरिका इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा के सवाल पर कहा कि पहले यह लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और वहां पर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे. पहले यह बताओ कि अमेरिका में कितने मुसलमान हैं और भारत में कितने मुसलमान हैं. हिंदुस्तान के अंदर 30 से 32 करोड़ मुसलमान हैं. हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे.