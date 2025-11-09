हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल: '...तो आज हमारी हालत यह न होती', पाकिस्तान को लेकर सपा विधायक ने कह दी ये बड़ी बात

संभल: '...तो आज हमारी हालत यह न होती', पाकिस्तान को लेकर सपा विधायक ने कह दी ये बड़ी बात

Sambhal News: यूपी के संभल की सदर विधानसभा सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों की हालत आज ऐसी नहीं होती.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संभल सदर सीट से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने पाकिस्तान के अलग देश बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान मांग लिया, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार था वह हिंदुस्तान में रहे और जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार था वह पाकिस्तान चले गए. 

इकबाल महमूद ने आगे कहा कि हम तो उसं दिन को कोसते हैं आज हमारी हालत यह न होती, अगर पाकिस्तान ना बना होता. पाकिस्तान अगर ना बना होता तो आज मुसलमानों की हालत यह न होती.

मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर क्या बोले विधायक?

इकबाल महमूद ने बताया कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या भी बराबर की हो जाती. मुस्लिम भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते प्रजातंत्र में यह सोच लेना कि फलां ना बने, फलां ना बने यह तो वोटर तय करता है कि कौन क्या बनेगा.

जोहरान ममदानी के मेयर बनने के विरोध पर क्या कहा?

सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को लेकर कहा कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वे उन्हें हटा लेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे देश का रहने वाला है, क्या इससे देश का सम्मान नहीं बढ़ा. हिंदुस्तान का रहने वाला और अमेरिका में मेयर बन गया. जहां एक प्रतिशत से भी कम मुसलमानो की आबादी है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के विरुद्ध वह मेयर बना उसमें कुछ ना कुछ तो होगा न, हिंदुस्तान वाले 2017 के बाद में हमारी जो काबिलियत है उसको वह इस्तेमाल नहीं कर रहे. मुसलमानों ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है. 

इकबाल महमूद ने विरोध कर रहे लोगों से कहा कि जो ममदानी का विरोध कर रहे हैं, वे अंधे हैं, उनके पास अक्ल नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की फिक्र करनी चाहिए और हमारे यहां जितने भी योग्य लोग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए. हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए. देश के बेहतर के लिए हमें एक रहना चाहिए.

विधायक ने गिनाई मुसलमानों की ताकत

इकबाल महमूद ने मुसलमानों का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते थे. उनके अंदर काबिलियत थी. विग कमांडर सोफिया कुरैशी ने नाम कमाया, वीर अब्दुल हमीद ने नाम कमाया. हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, अगर उनका आप उपयोग नहीं कर रहे तो उसका आप खुद नुकसान कर रहे हैं.

ममदानी के मेयर बनने के बाद अमेरिका इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा के सवाल पर कहा कि पहले यह लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और वहां पर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे. पहले यह बताओ कि अमेरिका में कितने मुसलमान हैं और भारत में कितने मुसलमान हैं. हिंदुस्तान के अंदर 30 से 32 करोड़ मुसलमान हैं. हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 10:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY SAMBHAL NEWS Nawab Iqbal Mahmood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
राजस्थान
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
जनरल नॉलेज
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget