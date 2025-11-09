हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड को स्थापना दिवस पर मिली करोड़ों की सौगात, PM मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास

उत्तराखंड को स्थापना दिवस पर मिली करोड़ों की सौगात, PM मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास

Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करोड़ों की सौगात दी है. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 07:49 PM (IST)
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती पर्व के मुख्य समारोह में लिए रविवार को देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उन्होने उत्तराखंड की गत 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए, अगले 25 वर्षो के लिए रोडमैप के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

एफआरआई परिसर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली – कुमांऊनी में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि, नौ नवंबर का दिन उत्तराखंड वासियों की लंबी तपस्या का फल है. ये दिन प्रत्येक उत्तराखंडवासी को गर्व का अहसास कराता है. प्रधानमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही, सभी आंदोलनकारियों को भी नमन किया.

जब उत्तराखंड बना था तो थीं कई चुनौतियां- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि 25 साल पहले, जब नया- नया उत्तराखंड बना था तो उस वक्त कई चुनौतियां थी, राज्य के संसाधन सीमित थे, बजट भी छोटा था, आय के स्रोत भी कम थे. तब ज्यादातर जरूरतें केंद्रीय सहायता से पूरी होती थीं. लेकिन आज, तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है.


उत्तराखंड को स्थापना दिवस पर मिली करोड़ों की सौगात, PM मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास

पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां

उन्होंने कहा कि 25 साल पहले उत्तरखंड का बजट सिर्फ 04 हजार करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर एक लाख करोड़ के पार चला गया है. 25 साल में राज्य का बिजली उत्पादन, चार गुना बढ़ा, सड़कों की लंबाई दोगुनी हुई है. राज्य गठन के समय छह महीने में चार हजार यात्री ही हवाई सेवाओं का इस्तेमाल कर पाते थे, आज यहां अकेले एक दिन में चार हजार से अधिक यात्री हवाई सेवाओं का लाभ ले रहे हैं. इन 25 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 से ज्यादा बढ़ी है. तब राज्य में एक मेडिकल कॉलेज था, जो आज 10 हो चुके हैं. 25 साल पहले राज्य का वैक्सीन कवरेज 25 प्रतिशत भी नहीं, आज हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में है.

समारोह स्थल पर उद्यमियों और युवाओं से की बातचीत

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने रविवार को ही समारोह स्थल पर, कई युवाओं, उद्यमियों से बात की है, वो सभी राज्य की प्रगति को लेकर उत्साहित और आशांवित हैं. इससे साफ है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, अपने योगदान से भारत को विकसित देश की पंक्ति शामिल करने के लिए तैयार है. 

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन बन चुका है, राज्य की नई फिल्म नीति से यहां शूटिंग आसान हो गई है. इसी तरह उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेश के रूप में विकसित हो रहा है. वेड इन इंडिया मुहिम का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड का आलीशान सुविधाओं के साथ कुछ डेस्टिनेशन विकसित करने होंगे.

पीएम मोदी ने की सीएम धामी के कार्यों की सराहना

पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने यूसीसी को गंभीरता से लागू करते हुए, दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल प्रस्तुत की है. इसी तरह राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी, दंगा नियंत्रण कानून से भी राष्ट्रहित को लेकर साहसिक नीति अपनाई है.

 

पीएम मोदी ने की सीएम धामी के कार्यों की सराहना
पीएम मोदी ने की सीएम धामी के कार्यों की सराहना

सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती पर्व की बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ये हम सभी उत्तराखंडवासियों का सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें यशस्वी प्रधानमंत्री का सान्निध्य प्राप्त हो रहा है.

सीएम ने कहा कि शास्त्रों में भी कहा गया है..."राजा धर्मस्य कारणम्".. यानि राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है, जब राजा धर्मपरायण होता है, तब राज्य में सबका कल्याण होता है. ये सूत्र वाक्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी, के दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिन्दूर में दुश्मन को कड़ा सबक सिखाने का काम किया.

 

सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार
सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ - साथ राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को संरक्षित रखने के लिए भी कार्य कर रही है. इसी क्रम में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे कार्यों से उत्तराखंड एक समरस समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर है. 

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

इस मौके पर राज्यपाल ले. ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित आदि लोग मौजूद रहे.

Published at : 09 Nov 2025 07:47 PM (IST)
Dehradun News Uttarakhand Foundation Day Pushkar Singh Dhami Uttarakhand News NARENDRA MODI
