100 और 500 रुपये के नोटों का निजीकरण? RBI के इस फैसले से मची हलचल, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के एक टेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं. कन्नौज सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि क्या अब नोटों का भी प्राइवटाइजेशन हो जाएगा?

सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- भ्रष्ट बीजेपी राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा क्या? कमीशनख़ोरी का मॉडल इस हद तक गिर जाएगा, देश की जनता ने सोचा न था. जब देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? अब क्या सरकार भी आउटसोर्सिंग पर दे दी जाएगी?

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यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि इतने बड़े और संवेदनशील कार्य के लिए इतना छोटा कंजूसीभरा टेंडर निकालने के पीछे, कहीं चुपके से औपचारिकता पूरा करने का कोई गलत मंसूबा तो नहीं है. लगता है सेटिंग पहले ही हो चुकी है, दिखाने को ख़ानापूर्ति की जा रही है. बीजेपी सरकार नहीं; मुनाफ़ाख़ोरों की भागीदार है.

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