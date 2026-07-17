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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं उस पार्टी में हूं, जहां चाय वाला भी...', विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव को सीधा जवाब

'मैं उस पार्टी में हूं, जहां चाय वाला भी...', विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव को सीधा जवाब

UP Politics: चायल विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं और भाजपाई हूं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jul 2026 12:29 PM (IST)
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कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल (Pooja Pal) ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के जरिए सीधा जवाब दिया है. चायल विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा है कि, "मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं और भाजपाई हूं. मैं उस पार्टी में हूं जहां चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है. ये मेरी क्षमता पर निर्भर करता है."

भारतीय जनता पार्टी की नेता पूजा पाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव, आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या मिला? आज आपके प्रश्न का जवाब देती हूं. उन्होंने कहा कि, "अखिलेश जी, मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं और भाजपाई हूं. मैं उस पार्टी में हूं जहां चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है. ये मेरी क्षमता पर निर्भर करता है."

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'सैफई परिवार के अलावा किसी का कोई भविष्य नहीं'

विधायक पूजा पाल ने आगे कहा कि, "अखिलेश जी, मैं उस पार्टी में हूं, जहां पाल समाज का बेटा या बेटी विधायक, सांसद, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है." उन्होंने कहा कि, "सपा में अतीक, मुख्तार, आजम और सैफई परिवार के अलावा किसी का कोई भविष्य न पहले कभी था और ना होगा."

समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला

उधर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि, "बीजेपी जानती है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण किसान गरीब अब बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा,  इसलिए पहले पिछडी जाति से आने वाले ओमप्रकाश राजभर और अब पूजा पाल को आगे करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा के लोग मैनेज कर रहे है."

'अपने हक आरक्षण और अधिकार के लिए जाग चुका है पिछडा'

सपा प्रवक्ता ने कहा है कि, "पिछड़ी जातियों का आरक्षण खाने वाली बीजेपी से ये दोनों नेता पिछडो के आरक्षण पर सवाल नहीं पूछते है, बीजेपी सोचती है पिछड़ी जातियों को आपस मे लड़ाकर सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा, अब पिछड़ा अपने हक आरक्षण और अधिकार के लिए जाग चुका है." उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, सच्चे दिन आने वाले है.

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Published at : 17 Jul 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Pooja Pal UP NEWS UP POLITICS
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