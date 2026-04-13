नोएडा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के नेता ने दे दिया बड़ा बयान

समाजवादी पार्टी (सपा) ने नोएडा में चल रहे श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह 'काका' ने कहा कि जब से सत्ता में केंद्र की मोदी सरकार आई है श्रमिको के एक्ट में कई बदलाव किए और आज उनका हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है. इस शोषण को सरकार को रोकना चाहिए और श्रमिकों की मांग को पूरा करना चाहिए.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतनवृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिक 11 अप्रैल (शनिवार) से आंदोलन कर रहे हैं. आज यह आंदोलन उग्र हो गया जब सेक्टर 62 से लेकर सेक्टर 82 तक कर्मचारी सड़क पर उतर उग्र प्रदर्शन करने लगे. नोएडा फेज-2 में पुलिस की गाड़ी पलटने और आगजनी का मामला सामने आया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. अब इस आंदोलन पर सपा नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बातत कही. इसके साथ ही इस आंदोलन को सपा का पूरा समर्थन होने की बात कही.

सपा ने क्या प्रतिक्रिया दी?

सपा नेता मनोज सिंह ने कहा, "श्रमिकों के आंदोलन और श्रमिकों के हकों के साथ है सपा.सवाल यह है कि उनको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए. देश में इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट के इतने सारे प्रावधान थे, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की मनुवादी विचारधारा की सरकार आई है तब से इस सरकार का लगातार प्रयास रहा है. तमाम तरह के संशोधन लेबर एक्ट में लाए गए हैं, जिससे कि एक श्रमिक का जो हक था, वह नियोक्ता वर्ग के पक्ष में लगातार कम किया गया है."

केंद्र सरकार पर लगाया श्रमिकों के हितों के साथ खिलवाड़ के आरोप

उन्होंने ने आगे कहा, "पहले एक्ट में यह था कि श्रमिक यदि किसी भी नियोजन में, किसी संस्था में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके हितों का ख्याल रखा गया था. सरकार के शैक्षणिक संस्थानों से लेकर प्राइवेट क्षेत्र तक हर जगह मजदूरों के हितों का हनन किया जा रहा है. न उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा है, न बीमा है. हर जगह उनका शोषण किया जा रहा है. तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों के हकों का गला घोंटने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे रोका जाए. उनको हक दिया जाए, उनकी मांग को सरकार संवेदनशीलता से सुने क्योंकि कोई देश या कोई भी मुल्क, दुनिया में कोई भी समाज मजदूरों के हक का शोषण करके आगे नहीं बढ़ सकता है."