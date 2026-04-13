एक्सप्लोरर
नोएडा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के नेता ने दे दिया बड़ा बयान
Noida Labour Protest: सपा नेता मनोज सिंह ने कहा कि देश में इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट के इतने सारे प्रावधान थे, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से इस सरकार का लगातार प्रयास रहा है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के नेता ने दे दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: नोएडा के सेक्टर-15 में भी लगा भीषण जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी, श्रमिकों को मनाने में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रियों की संख्या पर रोक नहीं, मुख्यमंत्री के फैसले से तीर्थ पुरोहित और व्यापारी खुश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में 3.57 करोड़ का 'नशीला' सिंडिकेट बेनकाब, वाराणसी का तस्कर गिरफ्तार
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Noida में सैलरी बढ़ाने को लेकर बरपा हंगामा, आगजनी, पत्थरबाजी, इन रास्तों पर भीषण जाम की आशंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
सीमा हैदर और सचिन के बेटे का हुआ नामकरण, सामने आईं कुआं पूजन की तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL