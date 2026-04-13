Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोएडा में निजी कंपनी कर्मचारियों ने बढ़ाई वेतन की मांग, हंगामा हुआ.

प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस पर भी पथराव किया.

दिल्ली-नोएडा में ट्रैफिक डायवर्ट, कई मार्गों पर जाम की आशंका.

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी बल तैनात किया.

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के फेज 2 में एक निजी कंपनी में कार्यरत लोगों द्वारा सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जिले के अलग-अलग इलाकों में हंगामा किया गया. इस दौरान गाड़ियों को आग लगा दी गई और पुलिस पर भी पथराव हुआ.

उधर, इन सबके बीच दिल्ली और नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर 62, 84 में रूट्स डायवर्ट कर ट्रैफिक का संचालन किया जा रहा है.

नोएडा के इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि परी चौक मार्ग, संदीप पेपर मिल मार्ग , सेक्टर–62 गोलचक्कर से NIB पुलिस चौकी की ओर जाने वाले मार्ग पर पहले कट पर डायवर्जन कर यातायात का संचालन किया जा रहा है.

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नोएडा पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर एवं महामाया फ्लाईओवर से DND टॉल/चिल्ला बॉर्डर होकर दिल्ली को जाने वाले यातायात को डायवर्जन कर संचालन किया जा रहा है. कृपया सुगम यातायात हेतु अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. इसके साथ ही रजनीगंधा चौक मार्ग भी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया.

बता दें नोएडा के फेज 2 में गाड़ियों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई और पत्थरबाजी हुई. यहां एक कंपनी के बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे. स्थिति को काबू में करने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह आंदोलन पिछले तीन दिनों से जारी था. रविवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने रविवार को उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, जबकि सोमवार को प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जिलाधिकारी ने बताया कि था संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सेक्टर, जोनल और 'स्टेटिक मजिस्ट्रेट' की तैनाती की गई है.