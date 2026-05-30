अपराधियों पर मेहरबान बस्ती पुलिस! नकाबपोशों ने दूसरी बार एक ही घर पर की अंधाधुंध फायरिंग

​​बस्ती जिला मुख्यालय की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ दबंगों ने बीच शहर में दूसरी बार तांडव मचाया है. जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम रौतापार मोहल्ले में शनिवार सुबह गाड़ी से आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. सुबह-सुबह हुई इस अंधाधुंध फायरिंग और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मोहल्ला दहल उठा और लोग खौफ के मारे अपने घरों में दुबक गए. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

इस मामले में पीड़ित सौरभ श्रीवास्तव ने कोतवाली थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. एक घर पर हो रहे बार बार प्राणघातक हमले को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, आखिर कौन लोग है जो इस घर को अपना निशाना बनाए हुए है, और उनका मकशद क्या है, इससे पहले इसी घर पर दिवाली के एक दिन बाद बम से हमला हुआ था, मगर तब सीसीटीवी नहीं होने की वजह से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया.

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कार से तीन बदमाशों ने बरसाई गोलियां

बताया गया कि रौतापार मोहल्ले में सुबह के वक्त एक चार पहिया वाहन से तीन युवक पहुंचे. गाड़ी से उतरते ही युवकों ने असलहे लहराते हुए फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग हिम्मत जुटाकर मौके पर इकट्ठा हुए, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बेखौफ बदमाश गाड़ी से उतरकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है और मुहल्ले के लोग व परिवार काफी डरा सहमा हुआ है, घटना के बाद सहमे पीड़ित सौरभ श्रीवास्तव ने तत्काल कोतवाली पुलिस को मामले की लिखित सूचना दी. पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी है.

आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस

घटना के संबंध में डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि एक घर के बाहर कुछ लोगों के द्वारा सुबह दो राउंड गोली चलाने की बात सामने आई है, जिस आधार पर हमलावरों की पहचान के लिए टीम जांच में जुट गई है, एफआईआर दर्ज कर गोली कांड में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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