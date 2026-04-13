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नोएडा: सैलरी की मांग को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन में बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले
उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बवाल की खबरें हैं. नोएडा के फेज-2 में सैलरी की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बवाल की खबरें हैं. नोएडा के फेज-2 में सैलरी की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. यहां आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करनेरवि के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.
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Source: IOCL