विनय कटियार के मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने वाले बयान पर भड़के सपा नेता एसटी हसन, जानें क्या कहा

बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे विनय कटियार के मुस्लिमों के अयोध्या छोड़ने और धन्नीपुर मस्जिद को लेकर दिए विवादित बयान पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

सपा नेता डॉ. हसन ने कटियार को 'देशद्रोही' करार देते हुए कहा कि ऐसे भड़काऊ बयानों से देश में सिविल वॉर की साजिश रची जा रही है. यह बयानबाजी बीजेपी के 'मंदिर-मस्जिद एजेंडा' का हिस्सा बताते हुए हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो दोनों पक्षों के बीच इंसाफ सुनिश्चित करता है.

एसटी हसन का पलटवार

डॉ. एसटी हसन ने कटियार के बयान को 'भड़काऊ' बताते हुए कहा कि ये वही साहब हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश की. राम मंदिर आंदोलन में ऐसे बयान दिए जिनसे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ हुई. अब बीजेपी में हाशिए पर हैं, इसलिए भड़काऊ बयानों से नवाजिश की उम्मीद कर रहे हैं. हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट ने माना कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्राइम हुआ. आस्था के कारण विवाद सुलझाया, लेकिन कटियार के आंदोलन की बुनियाद ही गलत थी.

डॉ. एसटी हसन ने चेतावनी दी कि मुसलमान कहां जाएंगे? कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या काम? हो सकता है इनका रिमोट बाहरी ताकतों या दुश्मनों के हाथ में हो, जो प्यार-मोहब्बत खत्म कर देश को सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा करना चाहते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बने, जो लोगों को बांटकर देशद्रोह करते हैं. उन्होंने बीजेपी को 'हिंदू-मुस्लिम एजेंडा' चलाने वाला बताया, जो देश को कमजोर कर रहा है.

क्या था विनय कटियार का बयान ?

बुधवार को अयोध्या में प्रेस वार्ता के दौरान कटियार ने कहा था कि मुसलमानों को जल्द अयोध्या जिला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मंदिर नगरी में किसी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा. उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद योजना के स्थानीय प्रशासन द्वारा एनओसी के अभाव में खारिज होने का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद नहीं बनेगी. मुसलमानों का अयोध्या से लेना-देना नहीं, वे सरयू नदी पार चले जाएं. कटियार ने दावा किया कि मुसलमानों को बाहर निकालने के बाद 'पूरे उत्साह से दिवाली मनाई जाएगी.