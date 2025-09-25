भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार ने एक विवादास्पद बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है. बुधवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या जिला छोड़ देना चाहिए और इस पवित्र मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

विनय कटियार के इस बयान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश सभी धर्म के लोगों का है, उन्हें अपने बयान पर विचार करना चाहिए.

धन्नीपुर मस्जिद योजना पर उठा विवाद

विनय कटियार का यह बयान तब आया जब उनसे धन्नीपुर मस्जिद योजना के बारे में सवाल किया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अभाव में खारिज कर दिया है. कटियार ने सख्त लहजे में कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद का निर्माण नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें यह जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए. कटियार ने यह भी दावा किया कि मुसलमानों को अयोध्या से बाहर निकालने के बाद वह पूरे उत्साह से दिवाली मनाएंगे.

समाजवादी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया

कटियार के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विनय कटियार का दिमाग कमजोर हो गया है. यह देश किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों का है. उन्हें अपनी बयानबाजी पर ध्यान देना चाहिए. प्रसाद ने उनके बयान को सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ बताते हुए इसकी निंदा की.

अयोध्या में बढ़ा तनाव

विनय कटियार का यह बयान अयोध्या में पहले से ही संवेदनशील माहौल को और तनावपूर्ण बना सकता है. राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं. धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण, जो बाबरी मस्जिद के बदले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवंटित जमीन पर होना था, पहले ही विवादों में है. कटियार के बयान ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है.