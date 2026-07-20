गौतमबुद्ध नगर में शराब की खपत तेजी के साथ बढ़ रही है. अगर आबकारी विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो शौकीन महज तीन माह में ही बीते दो साल के मुकाबले अधिक शराब पी गए. इस बार विभाग शराब से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद जता रहा है. जनपद में देशी, अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री में इजाफा हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024-25 में अप्रैल से जून के बीच जनपद में देसी शराब की 54.06 लाख लीटर, अंग्रेजी शराब की 34.69 लाख लीटर और और 1.72 करोड़ लीटर बीयर की बिक्री हुई थी. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा काफी बढ़ गया. इस दौरान देसी शराब की 62.13 लाख लीटर, अंग्रेजी की 48.82 लाख लीटर और 2.15 करोड़ लीटर बीयर की बिक्री दर्ज की गई.

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शराब बिक्री में हुआ इजाफा

अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशी शराब की 62.13 लाख लीटर, अंग्रेजी शराब में 48.82 लाख लीटर और 2.15 करोड़ लीटर बीयर की बिक्री हुई. वर्ष 2026-27 में शराब की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है. तीन माह यानी अप्रैल से जून के बीच ही देसी शराब की 65.24 लाख लीटर, अंग्रेजी शराब की 49.32 लाख लीटर और 2.15 करोड़ लीटर से अधिक बीयर की बिक्री हुई. बीते दो साल के मुकाबले इस साल तीन माह में ही अधिक बिक्री हुई है. करीब 21 प्रतिशत, विदेशी शराब की 42 प्रतिशत और बीयर की 25 प्रतिशत बढ़ चुकी है.

शराब बिक्री में इजाफा पर क्या बोले आबकारी अधिकारी?

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि, नए उद्योग, आईटी कंपनियां और आवासीय सेक्टर बन रहे हैं. शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है. अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए नियमित जांच, छापेमारी और निगरानी की जाती है. अवैध शराब का कारोबार कम हुआ और सरकारी लाइसेंस वाली दुकानों से बिक्री बढ़ी है. बिक्री बढ़ने से सरकार के राजस्व में भी इजाफा हो रहा है.

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