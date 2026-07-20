आगरा में 6 दिन बाद सुरक्षित घर लौटा 50 हजार का इनामी तोता 'माऊ', वकील साहब के घर लौटी खुशी

आगरा के बोदला स्थित कान्हा रेजिडेंसी निवासी अधिवक्ता सुनील कुमार के परिवार का लापता फीमेल तोता ‘माऊ’ आखिरकार छह दिन बाद सुरक्षित घर लौट आया. ‘माऊ’ 13 जुलाई को अचानक घर से गायब हो गया था, जिसके बाद परिवार ने उसकी तलाश में शहरभर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए थे और उसे सुरक्षित लौटाने वाले को 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की थी.

इस मामले ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी ‘माऊ’ की तलाश में जुट गए थे. इस दौरान परिवार को कई फर्जी कॉल आए. कुछ लोगों ने तोता लाने से पहले पैसे की मांग की, जबकि कुछ अन्य लोग दूसरे तोतों को ‘माऊ’ बताकर परिवार के पास पहुंचे.

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'माऊ' को लौटाने वाले को मिला 50 हजार का इनाम

तमाम परेशानियों और उम्मीदों के बीच आखिरकार शास्त्रीपुरम के एक परिवार ने तोते को सुरक्षित पहचानकर अधिवक्ता सुनील कुमार के परिवार तक पहुंचा दिया. वादा निभाते हुए परिवार ने तोता लौटाने वालों को 50 हजार रुपये का इनाम दिया.‘माऊ’ के घर लौटते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का माहौल बन गया.

डॉक्टर्स ने माऊ को बताया पूरी तरह स्वस्थ

वहीं, माऊ की सकुशल घर वापसी पर परिवार के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, माऊ की घर वापसी पर परिवार में जश्न और उत्साह का माहौल है. वहीं, अधिवक्ता सुनील कुमार ने तुरंत डॉक्टर से ‘माऊ’ का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया. शहर भर में चर्चा का विषय बने इस मामले के सुखद अंत से परिवार के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है.

आपको बता दें कि, वकील सुनील कुमार का परिवार तोते के लापता होने के बाद बेहद चितिंत और परेशान था. वकील के परिवार तोता को ढूढ़कर लाने वाले व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की थी. फिलहाल तोता सकुशल घर वापस आ गया है.

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