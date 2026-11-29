उत्तर प्रदेश में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के शुभारंभ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे.वे यहां 502 करोड़ रुपए की 104 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इस मौके पर सीएम योगो ने गोरखपुर वासियों को बधाई दी है.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन तपोस्थली गोरखपुर में आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर ₹502 करोड़ से अधिक लागत की 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा. इन परियोजनाओं से पूर्वांचल में औद्योगिक सुविधाओं का विस्तार होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे. 'विकसित गोरखपुर-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई गति देने वाली इन परियोजनाओं के लिए समस्त क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई."

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17, 650 करोड़ के MOU होंगे साइन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 37वें स्थापना दिवस (30 नवंबर) के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान 17,650 करोड़ रुपए आए अधिक के नवीन औद्योगिक निवेश एमओयू का आदान-प्रदान होगा. यहां पर भी 502 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.

मुख्यमंत्री यहां ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही 502 करोड़ रुपये के 104 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसमें सिविल और विद्युत से जुड़े बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल हैं. इन कार्यों के जरिये गीडा और धुरियापार के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, चौड़ी सड़कों और विद्युत उपकेंद्रों का विस्तार होगा.

सिविल व विद्युत कार्यों का करेंगे लोकार्पण

गीडा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन, 29 नवंबर को सीएम योगी 126.23 करोड़ रुपये के 19 सिविल कार्यों और 62.61 करोड़ रुपये के 21 विद्युत व अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इस अवसर पर वह 272.30 करोड़ रुपये के 44 विकास कार्यों तथा 41.18 करोड़ रुपये के 20 विद्युत व अन्य कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे.

मुख्यमंत्री के हाथों कुल मिलाकर, 188.84 करोड़ की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 313.47 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा. गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार के अनुसार इन परियोजनाओं के जरिये औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

लोकार्पण के कार्यों में सड़क नेटवर्क के विस्तार प्रमुखता से शामिल हैं. गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-25 में 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों, नालियों और पुलियों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा.

इसके अतिरिक्त सेक्टर-27 और 28 में 60 मीटर चौड़ी सड़क पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का कार्य भी जनता और उद्यमियों को समर्पित किया जाएगा. साथ ही सेक्टर-26 में 4.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कूड़ा संग्रह केंद्र तथा सेक्टर-7 में 4.96 करोड़ रुपये लाख की लागत से बने मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवास एवं चारदीवारी का लोकार्पण भी किया जाएगा.

रोड कनेक्टिविटी की देंगे सौगात

लोकार्पण के अलावा शिलान्यास की परियोजनाओं में भी रोड कनेक्टिविटी को प्रमुखता से शामिल किया गया है. इसके अंतर्गत धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-5, 6ए, 7 और 8 में 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ी सड़कों, नालियों और पुलियों के निर्माण का शिलान्यास होगा.

इसके साथ ही सकरदेईया और हरपुर गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों और धुरियापार में गीडा के साइट ऑफिस का भी शिलान्यास होगा. इसके अतिरिक्त गीडा सेक्टर-22 (फेज-1 एवं 2) के ट्रांसपोर्ट नगर में आरसीसी नाली व पुलिया निर्माण, सेक्टर-27 व 28 (प्लास्टिक पार्क) में ड्रेन स्लैब और सुरक्षा हेतु डब्ल्यू मेटल बीम लगाने के कार्य शुरू होंगे.

धुरियापार के औद्योगिक सेक्टर-4 में 8.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र तथा सेक्टर-27 से सेक्टर-9 (संस्थागत) तक 8.47 करोड़ की 33 केवी विद्युत लाइन का लोकार्पण मख्यमंत्री के हाथों होगा.

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