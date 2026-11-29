संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. सपा ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने सांसदों को सदन की कार्यवाही के दौरान पूरे समय मौजूद रहने और सरकार के विधेयकों के विरोध में मतदान करने का निर्देश दिया है.

समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने 28 नवंबर को इस संबंध में व्हिप जारी किया. इसमें कहा गया है कि संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है. इस दौरान सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी. इनमें संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026 शामिल हैं.

धर्मेंद्र यादव ने जारी किया व्हिप

धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा के सभी सपा सांसदों को पत्र भेजा है. इसमें विशेष सत्र की पूरी अवधि के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है. सांसदों को कार्यवाही के दौरान गैरहाजिर नहीं रहने का निर्देश दिया गया है. सपा ने अपने सांसदों को सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले तीनों विधेयकों के विरोध में वोट देने को कहा है. पार्टी का रुख साफ है कि उसके सांसद सदन में इन विधेयकों का विरोध करेंगे.

संसद में बढ़ सकती है सियासी गर्मी

सपा के व्हिप के बाद अचानक बुलाए गए सत्र में विधेयकों पर चर्चा और मतदान अहम हो गया है. विपक्ष पहले ही परिसीमन बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है. अब सपा के सभी सांसदों को एकजुट होकर विरोध करने का निर्देश दिया गया है.

इससे पहले लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा था कि पार्टी के सभी सांसद संसद सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे और बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने परिसीमन बिल को बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल बताया है.

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