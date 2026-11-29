उत्तर प्रदेश में ठंड का असर बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीच चला गया है. पारा गिरने से यूपी में ठिठुरन और ठंड बढ़ रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य के अधिकतर जिलों में रात में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया.

वहीं, शुक्रवार को राज्य में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस बांदा में दर्ज किया गया है. प्रदेश में हवाओं की दिशा में बदलाव के साथ पुरवाई चलने और नमी बढ़ने से धुप का असर कम हो गया है. सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा और कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है. हालांकि, चढ़ते दिन के साथ मौसम साफ होने के आसार है.

कई जिलों में लुढ़का पारा

मौसम केंद्र लखनऊ की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी यूपी में आज मौसम शुष्क रहने की बहुत संभावना है. शनिवार (28 नवंबर) को कानपुर, इटावा, हरदोई, अयोध्या और बस्ती में रात का तापमान लुढ़क गया. बरेली में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री, हरदोई में 9.0 डिग्री, कनपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 10.1 डिग्री, मेरठ में 10.2 डिग्री, झांसी में 10.3 डिग्री, वाराणसी में 10.8 डिग्री, प्रयागराज में 12.0 डिग्री, लखनऊ में 12.0 डिग्री, आगरा में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

मुरादाबाद रहा सबसे ठंडा

विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. वहीं, दिन के समय में मुरादाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. मुरादाबाद का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सबसे कम रहा.

विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में घने कोहरे के कारण सुबह दृश्यता घटकर 50 मीटर पर रह गई, इससे यातायात पर असर दिखाई दिया. आने वाले दिनों में कोहरे का स्तर और बढ़ सकता है और कंपकंपी का एहसास बढ़ने वाला है.

ज्योतिबा फुले के सपने को साकार कर रही योगी सरकार, अभ्युदय योजना से युवाओं को सफलता के पंख