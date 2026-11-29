भारत की सांस्कृतिक विरासत में काशी का विशेष स्थान है. देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत को संजोने वाली काशी अब उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने का माध्यम बन रही है.

इसी उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का 28 नवंबर को वाराणसी के नमो घाट पर शुभारंभ हुआ. इस आयोजन के जरिए काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने की पहल की जा रही है.

नमो घाट पर दिग्गजों ने किया उद्घाटन

एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, नमो घाट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए. तीनों नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर काशी तमिल संगमम 5.0 का विधिवत उद्घाटन किया. यह आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक चलेगा. इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के साथ उत्तर और दक्षिण भारत की साझा विरासत, भाषा, साहित्य और ज्ञान परंपराओं को एक मंच पर लाना है.

काशी तमिल संगमम 5.0 में कुल 1400 प्रतिनिधि सात अलग-अलग समूहों में हिस्सा लेंगे. इनमें विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, मीडिया प्रतिनिधि, किसान, कारीगर, पेशेवर, महिलाएं और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं. इस आयोजन के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.

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बाबा के दरबार में पहुंचे उपराष्ट्रपति

वाराणसी दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया. इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति को अंगवस्त्र भेंट किया और रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया.

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