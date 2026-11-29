नेपाल के जनकपुर धाम से सैकड़ों श्रद्धालुओं को लेकर सरयू-कमला एक्सप्रेस रविवार (29 नवंबर) को अयोध्या पहुंची. श्रद्धालु भगवान श्रीराम को तिलक लगाने और रामलला के दर्शन करने आए हैं. जनकपुर से अयोध्या के बीच नियमित रेल सेवा शुरू होने के बाद यह पहली ट्रेन है, जो श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या पहुंची. स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया.

भाजपा अयोध्या महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में अयोध्या से जनकपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई थी. अब जनकपुर से श्रद्धालु अयोध्या आए हैं. यह खुशी का मौका है। भगवान राम को तिलक लगाने आए लोगों का स्वागत करना सुखद अनुभव है.

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23 नवंबर को अयोध्या से रवाना हुई थी उद्घाटन ट्रेन

सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन 23 नवंबर को हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. उद्घाटन के मौके पर अयोध्या से जनकपुर के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई थी. इसमें श्रद्धालुओं ने यात्रा की. नियमित सेवा 28 नवंबर से जनकपुर और 30 नवंबर से अयोध्या कैंट से शुरू हो रही है.

Ayodhya, Uttar Pradesh: The Saryu Kamala Express arrived in Ayodhya from Janakpur, Nepal, carrying hundreds of devotees who came to offer tilak to Lord Ram. The train arrived in Ayodhya from Janakpur Dham for the first time. https://t.co/tkVIiQoT1C — IANS (@ians_india) November 29, 2026

604 किलोमीटर का सफर तय करती है ट्रेन

सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15595 और 15596 के साथ साप्ताहिक सेवा है. यह अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करती है. रास्ते में गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर जैसे स्टेशन आते हैं. इस ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए गए हैं.

सोमवार शाम अयोध्या से जनकपुर जाएगी ट्रेन

रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 15596 हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी. यह अगले दिन दोपहर 12:40 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 15595 हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर से चलकर रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

राम और सीता की नगरी को जोड़ती है रेल सेवा

सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या और जनकपुर धाम को सीधे जोड़ती है. अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. इस रेल सेवा से दोनों देशों के श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा में सुविधा मिलेगी. साथ ही भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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