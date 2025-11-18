ऋषिकेश में बेखौफ हुए अपराधी, दूध विक्रेता से दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

ऋषिकेश शहर में दिनदहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है. रेलवे रोड के निकट अवधूत आश्रम मार्ग पर चार अज्ञात लुटेरों ने एक दूध विक्रेता से करीब 15 हजार रुपए की नकदी लूट ली. घटना मंगलवार दोपहर हुई, जब दूधवाला रोज की तरह शहर में लोगों के घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था. इसी दौरान चार युवक अचानक उसका रास्ता रोककर उससे हाथापाई कर जबरन उसका पैसा छीन लिया.

पीड़ित दूधवाल लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन व्यस्त मार्ग होने के बावजूद कोई व्यक्ति सहायता के लिए बाहर नहीं आया. कुछ देर बाद जब नजदीक के एक घर से लोग बाहर निकले तो तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे. दूध विक्रेता ने लुटेरों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वे हाथ नहीं आए.

सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात

पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है. पीड़ित ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ लूटी गई नकदी वापस दिलाने की मांग की.

मामले पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

वहीं इस घटना के बाबत वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि है दूध विक्रेता के मामले की मौखिक शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस के द्वारा कही गई है.

बताया गया कि पीड़ित दूध विक्रेता रानी पोखरी क्षेत्र का रहने वाला है. वह रोजाना शहर में दूध सप्लाई करता है. वहीं दिनदहाड़े हुई इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे अपराधों में और बढ़ोतरी की आशंका है.