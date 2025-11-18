हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऋषिकेश में बेखौफ हुए अपराधी, दूध विक्रेता से दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

ऋषिकेश में बेखौफ हुए अपराधी, दूध विक्रेता से दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Uttarakhand News: ऋषिकेश में दूध विक्रेता के साथ दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, बाइक सवार बदमाशों ने दूध विक्रेता से 15 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषिकेश शहर में दिनदहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है. रेलवे रोड के निकट अवधूत आश्रम मार्ग पर चार अज्ञात लुटेरों ने एक दूध विक्रेता से करीब 15 हजार रुपए की नकदी लूट ली. घटना मंगलवार दोपहर हुई, जब दूधवाला रोज की तरह शहर में लोगों के घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था. इसी दौरान चार युवक अचानक उसका रास्ता रोककर उससे हाथापाई कर जबरन उसका पैसा छीन लिया.

पीड़ित दूधवाल लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन व्यस्त मार्ग होने के बावजूद कोई व्यक्ति सहायता के लिए बाहर नहीं आया. कुछ देर बाद जब नजदीक के एक घर से लोग बाहर निकले तो तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे. दूध विक्रेता ने लुटेरों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वे हाथ नहीं आए.

सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात

पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है. पीड़ित ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ लूटी गई नकदी वापस दिलाने की मांग की. 

मामले पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

वहीं इस घटना के बाबत वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि है दूध विक्रेता के मामले की मौखिक शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस के द्वारा कही गई है.

बताया गया कि पीड़ित दूध विक्रेता रानी पोखरी क्षेत्र का रहने वाला है. वह रोजाना शहर में दूध सप्लाई करता है. वहीं दिनदहाड़े हुई इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे अपराधों में और बढ़ोतरी की आशंका है.

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Rishikesh News Rishikesh Police UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लूट लिया! | Terror Attack | Sheerin Sherry | ABP Report
Bihar Polotics: विपक्ष चूका..मोदी-नीतीश का छक्का! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Chitra Tripathi
दिल्ली ब्लास्ट: एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार
Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget