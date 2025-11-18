'आजम खान से दुश्मनी निकाल रहे हैं', कांग्रेस नेता ने यूपी सरकार पर लगाए परेशान करने का आरोप

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैनकार्ड मामले में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है, जिस पर कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनसे दुश्मनी निकाल रही है.

सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. जिस पर सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

आज़म खान को परेशान करने का आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा कि "आजम खान को अब उच्च कोर्ट में जाना चाहिए. शासन-प्रशासन उनको परेशान कर रहा है. वर्तमान सरकार का जो शासन-प्रशासन है वह आजम खान से दुश्मनी निकाल रहा है पता नहीं क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है.

केशव मौर्य पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा और कहा कि केशव मौर्य पहले अपने आप लिए तो कुर्सी खोज लीजिए, आपके ख़ुद के पास तो अभी तक स्टूल ही है. भाजपा के जंगलराज से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाएंगे जहां दलित को पेशाब चटवाया जाता है.

सुरेंद्र राजपूत ने इस दौरान बिहार में महागठबंधन की हार पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतवासी बड़े भोले हैं, वह तमाम जुमलेबाजी पर भरोसा कर लेता है. बिहार में जो हुआ वो यह जनादेश नहीं ज्ञानादेश है.अगर ये जनादेश होता तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के 'तेजस्वी भव' बिहार होता.

उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते लेकिन, जिस तरह से चुनाव में वोट चोरी नहीं.. वोटों की डकैती हुई, इसके लिए संघर्ष करना होगा और पूरा देश राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश और देश के युवा करेंगे.

