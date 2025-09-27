हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विधायकों का चपरासी से बुरा हाल, अधिकारी बेलगाम...', यूपी के इस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

'विधायकों का चपरासी से बुरा हाल, अधिकारी बेलगाम...', यूपी के इस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

UP Politics: अपना दल सोनेलाल के विधायक शफीक अंसारी ने कहा कि आरोप लगाया कि रामपुर में विधायकों की हालत चपरासियों से ज्यादा खराब है. अधिकारी बेलगाम हो गए हैं.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 27 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल अपना दल (S) के विधायक शफीक अंसारी ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि डीएम ने विधायकों की हालत चपरासी जैसी कर दी है. अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं और सपा के लोगो के संपर्क में हैं उन्हीं के काम करते हैं. 

अपना दल के विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर में अधिकारी अवैध खनन और ज़मीन अधिग्रहण में बड़े घोटाले कर रहे हैं. खनन के ओवर लोडिंग डंपरों से हर रोज मौतें हो रही हैं मैंने छठी बार पत्र लिख कर सरकार में शिकायत की है लेकिन, कोई असर नहीं हो रहा है. 

अपना दल विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

खनन माफिया इतने हावी हो चुके हैं कि वह अधिकारियों को भी पीट देते हैं. ओवर लोड डंपरों से सड़कें टूट रही हैं और लोगों की जनहानि हो रही है लेकिन, इस पर लगाम नहीं लग रही. अपना दल विधायक ने आरोप लगाया कि डीएम उनका फोन भी नहीं उठाते हैं. 

उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर विकास प्राधिकरण में किसानों से ज़मीनों के अधिग्रहण में मोटी अवैध धन वसूली हो रही है. जनपद में गरीबों की दुकानें और मकान अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए हैं, जनता इस सब से त्रस्त है. 

विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा

शफीक अंसारी ने कहा कि वो ये सब मुद्दे विधान सभा में उठाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के डीएम सपा के लोगों के सम्पर्क में हैं. सपा के लोगों के ही काम हो रहे हैं. सत्ताधारी नेताओ के काम नहीं हो रहे हैं. उन्होंने विधायकों की हालत ऐसी कर दी कि चपरासियों से बुरा हाल है. विधायकों का तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं. यहां अधिकारी बेलगाम हो गए हैं. डीएम अपनी तानाशाही अपनाए हुए हैं. 

शफीक अंसारी ने कहा कि सपा नेता आजम खान के जेल से आने के बाद अब रामपुर की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्हें (आज़म खान) तो अपना इलाज कराना चाहिए. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने आ रहे हैं, इस पर शफीक अंसारी ने कहा कि अब मिलने से कोई फायदा नहीं होगा. 

आई लव मोहम्मद विवाद पर दिया जवाब

अपना दल विधायक ने I LOVE MUHAMMAD को लेकर हो रहे प्रदर्शनों और हंगामे पर कहा कि मुहम्मद साहब हमारे दिल में रहते हैं. लोगों को अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए रखनी चाहिए. सड़कों पर ऐसे काम न करें जिस से उन्हें भी परेशानी हो और सरकार को भी परेशानी हो कानून का पालन करना चाहिए. 

'कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार', उपद्रवियों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी

Published at : 27 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Apna Dal Sonelal Shafeek Ahmad Ansari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
New Coronavirus Strain: अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
फैशन
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget