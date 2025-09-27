'विधायकों का चपरासी से बुरा हाल, अधिकारी बेलगाम...', यूपी के इस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल अपना दल (S) के विधायक शफीक अंसारी ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि डीएम ने विधायकों की हालत चपरासी जैसी कर दी है. अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं और सपा के लोगो के संपर्क में हैं उन्हीं के काम करते हैं.

अपना दल के विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर में अधिकारी अवैध खनन और ज़मीन अधिग्रहण में बड़े घोटाले कर रहे हैं. खनन के ओवर लोडिंग डंपरों से हर रोज मौतें हो रही हैं मैंने छठी बार पत्र लिख कर सरकार में शिकायत की है लेकिन, कोई असर नहीं हो रहा है.

अपना दल विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

खनन माफिया इतने हावी हो चुके हैं कि वह अधिकारियों को भी पीट देते हैं. ओवर लोड डंपरों से सड़कें टूट रही हैं और लोगों की जनहानि हो रही है लेकिन, इस पर लगाम नहीं लग रही. अपना दल विधायक ने आरोप लगाया कि डीएम उनका फोन भी नहीं उठाते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर विकास प्राधिकरण में किसानों से ज़मीनों के अधिग्रहण में मोटी अवैध धन वसूली हो रही है. जनपद में गरीबों की दुकानें और मकान अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए हैं, जनता इस सब से त्रस्त है.

विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा

शफीक अंसारी ने कहा कि वो ये सब मुद्दे विधान सभा में उठाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के डीएम सपा के लोगों के सम्पर्क में हैं. सपा के लोगों के ही काम हो रहे हैं. सत्ताधारी नेताओ के काम नहीं हो रहे हैं. उन्होंने विधायकों की हालत ऐसी कर दी कि चपरासियों से बुरा हाल है. विधायकों का तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं. यहां अधिकारी बेलगाम हो गए हैं. डीएम अपनी तानाशाही अपनाए हुए हैं.

शफीक अंसारी ने कहा कि सपा नेता आजम खान के जेल से आने के बाद अब रामपुर की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्हें (आज़म खान) तो अपना इलाज कराना चाहिए. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने आ रहे हैं, इस पर शफीक अंसारी ने कहा कि अब मिलने से कोई फायदा नहीं होगा.

आई लव मोहम्मद विवाद पर दिया जवाब

अपना दल विधायक ने I LOVE MUHAMMAD को लेकर हो रहे प्रदर्शनों और हंगामे पर कहा कि मुहम्मद साहब हमारे दिल में रहते हैं. लोगों को अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए रखनी चाहिए. सड़कों पर ऐसे काम न करें जिस से उन्हें भी परेशानी हो और सरकार को भी परेशानी हो कानून का पालन करना चाहिए.

