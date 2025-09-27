'कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार', उपद्रवियों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ कुचल देगी. पर्व-त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के प्रयासों पर कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है. उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं.’’

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्होंने निर्देश दिए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति की जांच का भी उन्होंने निर्देश दिया. मुख्यमंत्री शुक्रवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

वहीं सीएम योगी ने प्रदेश के 57000 ग्राम प्रधानों, सदस्यों से वर्चुअल संवाद कर 'विकसित यूपी@2047' विजन पर चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 26 से 28 घंटे तक एक चर्चा को हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान आगे बढ़ाया था. जिसका विषय था कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश विकसित होगा तब जब ग्राम पंचायत विकसित होगी जब क्षेत्र पंचायत विकसित होगी.

सीएम योगी ने कहा जब जिला पंचायत विकसित होगी, हमारी सबसे आधारभूत इकाई विकसित होगी तो प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा. मुझे अच्छा लगा बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने विकसित उत्तर प्रदेश की उस आधारशिला को सुदृढ़ करने के लिए अभी से अपने कार्यक्रम प्रारंभ भी कर दिए हैं.

देश में 7वें-आठवें नंबर पर थी यूपी की अर्थव्यवस्था- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल जो आय थी जीएसडीपी थी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की ये देश के अंदर सातवें आठवें स्थान पर आती थी. इसमें कुल पूंजी थी 12 लाख 75000 करोड़ की और यह उत्तर प्रदेश उस समय प्रति व्यक्ति आय का जो एवरेज था, वह मात्र 43,000 था और मात्र इन आठ वर्षों में हम लोगों ने इसे बढ़ा के उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं.